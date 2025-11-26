藍12月首波縣市長提名包含高雄、屏東　「藍白合」最新作業曝光　　

▲國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會今（26日）通過2026縣市長提名辦法，未來將成立中央提名審核委員會、藍白工作協商小組分別討論黨內提名，以及藍白競合提名機制與策略。組發會主委李哲華於中常會後說明，針對選情單純的縣市，國民黨預計12月中旬就可以完成首波提名，至於藍白合作縣市，將由工作協調小組與民眾黨對口盤點可能合作縣市。據悉，12月可望通過提名縣市，包含選情單純的台北、桃園、基隆等連任縣市，以及高雄、屏東等人選幾乎底定的縣市。

國民黨中央提名審核委員會名單包括，副主席兼秘書長李乾龍為召集人，其他成員為季麟連、張榮恭、蕭旭岑、曾永權、林政則、林中森、蔡鈴蘭、吳志揚。

對於提名佈局，李哲華受訪表示，組發會下周預計邀集各縣市黨部主委開會，討論各縣市人選與提名策略、機制，先鎖定選情較為單純的縣市，徵詢並確定縣市長人選後，將送交中央提名審核委員會審核，預計12月中旬完成第一波提名。

據悉，所謂選情單純的縣市，包含台北蔣萬安、桃園張善政等爭取連任的縣市，以及高雄柯志恩、屏東蘇清泉等人選幾乎底定的縣市。至於較複雜縣市如2位有實力人選表態參選，例如台南謝龍介與陳以信，就會請協調小組先協調，若協調不成，就回歸到公職人員選舉提名辦法處理，至於最後是全民調或其他形式，再與參選人協調討論。

至於藍白合作縣市，李哲華說，由於民眾黨主席黃國昌希望先就政策合作、智庫對接為主，目前雙方尚未就明年選舉合作進行盤點，不過今天中常會通過提名辦法前，已通知民眾黨秘書長周榆修，國民黨會先處理選情單純的縣市。