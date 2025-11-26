　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

見證賭性堅強的時刻！普發1萬秒衝...車禍斷手男獨臂「十八啦」

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水警分局近日執行治安查察，鎖定轄內一家暗藏賭場的無照茶室，23日深夜持搜索票攻堅，當場查獲「十八骰仔」職業賭場。共逮捕2名負責人及8名賭客，並查扣高達150多萬元的賭資。更令警方訝異的是，其中一名65歲賭客，當天剛領政府普發1萬元後，就馬上直奔賭場報到，另一名賭客更是車禍斷手，仍賭性堅強單手擲骰子，警訊後將賭客依社秩法裁罰，負責人依賭博罪送辦。

▼賭客車禍斷手也要賭，更有人剛領普發1萬元就來賭場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼賭客車禍斷手也要賭，更有人剛領普發1萬元就來賭場，警方查扣賭金150多萬元，警方共逮捕負責人及賭客10人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，淡水警方今年初至今已強力取締14家無照茶室，展現淨化治安的決心。日前接獲情資，指稱中山路巷弄內有一間無市招茶室，門禁森嚴、僅限熟客可入，涉嫌以俗稱「十八骰仔」的方式聚賭。經多日蒐證，確認有賭博情事，23日晚間11時許，大批警力深夜展開突襲攻堅行動。

員警衝入室內時，當場查獲負責人77歲陳姓婦人與53歲曾姓女子正主持賭局，場內8名賭客見警方上門，個個驚慌失措。現場查扣骰子、賭具碗公、監視器主機，以及150多萬元的賭資，其中包含抽頭金14多萬元。

▼淡水警方共逮捕負責人及賭客10人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼賭客車禍斷手也要賭，更有人剛領普發1萬元就來賭場，警方查扣賭金150多萬元，警方共逮捕負責人及賭客10人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經清點賭客身分時，發現8名賭客年齡介於47至72歲之間，其中65歲的楊姓男子當天剛領取政府普發1萬元後，就立即趕到賭場報到「試手氣」；另一名62歲的林姓男子，日前因車禍導致左手摔斷，傷勢仍未癒合，但他仍強忍疼痛，用右手擲骰，賭性相當堅強。

警方表示，該茶室為躲避查緝，不僅無照營業、販售酒類，還在前後門架設監視器監控。2名負責人訊後依賭博罪移送士林地檢署偵辦，8名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

▼警方查扣賭金150多萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼賭客車禍斷手也要賭，更有人剛領普發1萬元就來賭場，警方查扣賭金150多萬元，警方共逮捕負責人及賭客10人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

