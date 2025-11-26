不工作「這個月爽領5萬！」　天選幸運兒嗨喊：謝謝政府

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

普發現金自11月12日起陸續入帳，財政部也在昨（25）日公布9、10月統一發票中獎號碼。一名網友昨晚欣喜透露，自己發票中了4萬元，加上普發的1萬塊錢，等於這個月不用工作，就有多達5萬元的收入；而許多人也紛紛留言道喜，直呼「好幸運！」

網友在Threads發文曬出消費明細，只見她因買了48元的麥當勞辣腿排，而爽中4萬元；另一個則是載具服務費，中獎200元，他也忍不住打趣道，「如何月薪5萬不工作？發票中4萬+普發1萬，謝謝政府。」

PO文引來大票網友朝聖，紛紛笑回「真羨慕，還沒中過4萬，不過有中過4000，希望下次能體驗一下」、「麥當勞辣腿換4萬太划算了吧」、「好扯，你也太幸運」、「第一次遇到中四萬的人欸，恭喜你」、「哇靠...4萬到底是要多幸運啦」、「那個辣腿排太香了吧」、「0元的經過」。

▲統一發票9、10月獎號出爐。 （圖／社群中心製）

值得一提的是，本期（114年9-10月）發票千萬特別獎號碼是「25834483」，200萬元特獎則是「46587380」。

