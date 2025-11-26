台北女開賓士去金山訪友！「路況不熟」開進海中　送醫宣告不治

▲台北女駕駛開賓士訪友，意外開進海裡，送醫宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢、戴若涵／新北報導
新北市金山區磺港漁港24日凌晨3時許發生一起意外！一名家住台北、年約60歲的陳姓女子駕駛賓士要前往金山訪友，但因不熟路況加上夜間視線不佳，不慎開車墜入漁港內。消防及海巡人員獲報後，於凌晨4時27分將陳女打撈上岸，但人已無生命跡象，趕緊將陳女送醫搶救，經急救後仍不幸宣告不治，警方後續將報請基隆地檢署針對陳女遺體進行相驗，至於詳細案發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。
