完勝士林逢甲！全台唯一「5星金賞夜市」曝光　遊客：價錢不會坑人

▲花蓮東大門夜市奪下全台唯一「五星金賞」。（圖／翻攝自花蓮夜市情報通）



網搜小組／劉維榛報導

逛夜市已成為觀光客訪台時不可錯過的體驗！經濟部舉辦的「優良市集暨樂活名攤評鑑」最新出爐，歷經多次天災衝擊的「花蓮東大門國際觀光夜市」奪下全國唯一五星金賞，一舉打敗士林夜市、逢甲夜市。遊客也紛紛大讚，「是台灣最好的夜市」、「價錢也不會坑人」、「垃圾回收分類很確實」。

經濟部在24日舉辦「2025榮市聚金、優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，評選重點聚焦服務品質、環境衛生、創新經營與永續發展，「花蓮東大門國際觀光夜市」獲得5星金賞的夜市，至於台北士林夜市、台中逢甲夜市、台南鄭仔寮花園夜市也拿下5星評等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮縣觀光處處長余明勳說明，東大門夜市獲得評審青睞的原因，主要是不斷精進各項設施與服務，像是加速普及行動支付、積極改善夜市動線、內用不使用一次性餐具、優化環境與食品安全管理等。

余明勳也提及，東大門夜市在112年首次取得「五星優良市集」，113年維持五星評等，獲得電視節目「夜市王」稱號，如今整體水準更超乎表現，成為今年全國唯一取得五星金賞等級的市集，可說是實至名歸。

此外，這次「樂活名攤」評鑑之中，花蓮東大門夜市共有333攤上榜，累積高達819顆星，獲得5星的有福町本舖檸檬汁、甜一口精緻糖業、東麥局燒番麥、馬告炒麵刈包、原香嘟論竹筒飯、小賴好茶。

進一步查看Google評論，東大門夜市擁有4.1顆星的評價，遊客紛紛稱讚「最大的優點是，夜市四周設有非常多的停車格」、「每條人行道都有一個主題，觀光客來此逛街吃晚飯，真的是舒適又方便」、「價錢也不會坑人，這次嚐了特別的山菜，很不錯」、「夜市垃圾回收分類很確實，還有工作人員協助分類」、「夜市很大！有很多攤販，重複性質也不會很高，逛起來滿舒服的」、「東大門是台灣最好的夜市」、「只來一晚根本吃不完啊」。