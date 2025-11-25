花蓮在地音樂人魏如昀 × 莫言 × 巴大雄 Fali發力　引爆 2025Fali Fali 音樂節

生活中心 ／綜合報導

2025 FaliFali 音樂節由金嗓歌后 魏如昀領銜，攜手原民創作新勢力莫言與靈魂系歌者巴大雄。三強合體，被主辦單位花蓮縣政府視為今年最具「療癒系音樂能量」的組合，預料將成為吸引樂迷前往花蓮的重要亮點。





以《聽見下雨的聲音》、《秋鄉》等作品擄獲廣大樂迷的魏如昀，首次走進馬太林文化園區舞台，她表示：「我想把歌聲交給山風與土地。」魏如昀帶來多首炙手可熱的歌曲，在日落時段帶來溫柔的情緒堆疊，打造花東最 chill 的縱谷音樂時刻。





今年最受矚目的亮點之一，是聲線穿透力十足的創作歌者莫言。他融合族語吟唱、現代旋律與世界節奏，作品多以「山海之間的人」為核心，音樂帶有自由、野性與療癒感，被樂迷稱為「一開口就能讓人停下來的聲音」。莫言表示：「在花蓮唱歌，是回家。」此次將帶來多首部落情感與自然意象濃厚的創作。





同步演出的還有靈魂歌者巴大雄，他的歌曲如同在講述生活與土地的故事，無論是家庭、部落或人生歷練，都在歌聲中被真誠呈現。現場常能感動觀眾落淚，是原民音樂厚度的代表聲音之一。

花蓮縣政府原住民行政處表示，魏如昀的清亮、莫言的自由、巴大雄的共鳴，三種聲音交織成層次豐富的縱谷音場，這樣的音樂體驗不只是聽覺的享受，更是一種與土地、與自然、與文化共鳴的療癒感受，讓每位走進馬太林文化園區的觀眾，都能在歌聲中「聽見土地的心跳」，留下難忘的縱谷音樂記憶。





【活動資訊】

日期｜114/11/28（五）～ 11/30（日）

時間｜14:00－21:00

地點｜花蓮縣玉里鎮 馬太林文化園區

花蓮FaliFali FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168