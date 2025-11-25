　
花蓮在地音樂人魏如昀 × 莫言 × 巴大雄 Fali發力　引爆 2025Fali Fali 音樂節

花蓮在地音樂人魏如昀 × 莫言 × 巴大雄 Fali發力，引爆 2025Fali Fali 音樂節（圖／花蓮縣政府提供）

生活中心 ／綜合報導

2025 FaliFali 音樂節由金嗓歌后 魏如昀領銜，攜手原民創作新勢力莫言與靈魂系歌者巴大雄。三強合體，被主辦單位花蓮縣政府視為今年最具「療癒系音樂能量」的組合，預料將成為吸引樂迷前往花蓮的重要亮點。

花蓮在地音樂人魏如昀 × 莫言 × 巴大雄 Fali發力，引爆 2025Fali Fali 音樂節（圖／花蓮縣政府提供）

以《聽見下雨的聲音》、《秋鄉》等作品擄獲廣大樂迷的魏如昀，首次走進馬太林文化園區舞台，她表示：「我想把歌聲交給山風與土地。」魏如昀帶來多首炙手可熱的歌曲，在日落時段帶來溫柔的情緒堆疊，打造花東最 chill 的縱谷音樂時刻。

花蓮在地音樂人魏如昀 × 莫言 × 巴大雄 Fali發力，引爆 2025Fali Fali 音樂節（圖／花蓮縣政府提供）

今年最受矚目的亮點之一，是聲線穿透力十足的創作歌者莫言。他融合族語吟唱、現代旋律與世界節奏，作品多以「山海之間的人」為核心，音樂帶有自由、野性與療癒感，被樂迷稱為「一開口就能讓人停下來的聲音」。莫言表示：「在花蓮唱歌，是回家。」此次將帶來多首部落情感與自然意象濃厚的創作。

花蓮在地音樂人魏如昀 × 莫言 × 巴大雄 Fali發力，引爆 2025Fali Fali 音樂節（圖／花蓮縣政府提供）

同步演出的還有靈魂歌者巴大雄，他的歌曲如同在講述生活與土地的故事，無論是家庭、部落或人生歷練，都在歌聲中被真誠呈現。現場常能感動觀眾落淚，是原民音樂厚度的代表聲音之一。

花蓮縣政府原住民行政處表示，魏如昀的清亮、莫言的自由、巴大雄的共鳴，三種聲音交織成層次豐富的縱谷音場，這樣的音樂體驗不只是聽覺的享受，更是一種與土地、與自然、與文化共鳴的療癒感受，讓每位走進馬太林文化園區的觀眾，都能在歌聲中「聽見土地的心跳」，留下難忘的縱谷音樂記憶。

花蓮在地音樂人魏如昀 × 莫言 × 巴大雄 Fali發力，引爆 2025Fali Fali 音樂節（圖／花蓮縣政府提供）

【活動資訊】
日期｜114/11/28（五）～ 11/30（日）
時間｜14:00－21:00
地點｜花蓮縣玉里鎮 馬太林文化園區
花蓮FaliFali FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168

11/23 全台詐欺最新數據

東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞　花蓮縣摘914顆星

東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞　花蓮縣摘914顆星

經濟部今(24日)在福華國際文教會館舉辦「2025榮市聚金~優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，花蓮東大門國際觀光夜市風光拿下市集最高榮譽全國唯一五星金賞，其他攤商則榮獲樂活名攤819顆星。花蓮縣政府副縣長顏新章帶領東大門夜市管委會主委及獲獎攤商們到場開心受獎！

花蓮19歲騎士摔BMW車底！20天後傷重不治

花蓮19歲騎士摔BMW車底！20天後傷重不治

監獄放風前空投物資　義氣麻吉最高恐得罰百萬

監獄放風前空投物資　義氣麻吉最高恐得罰百萬

即／陌生人倒臥後座亡！花蓮車主聞異味轉頭嚇傻

即／陌生人倒臥後座亡！花蓮車主聞異味轉頭嚇傻

花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

關鍵字：

花蓮FaliFaliFali Fali音樂節魏如昀莫言巴大雄花蓮馬太林文化園區

讀者迴響

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

