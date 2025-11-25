花蓮 Fali Fali 音樂節！鐵路班班接力　免費接駁三線到位＋1135公車加持

生活中心／綜合報導

為方便全台樂迷前往玉里參加 2025 Fali Fali 音樂節，花蓮縣政府公布今年「活動接駁方案」，推出三大免費接駁路線並提供無障礙座位，串聯瑞穗、玉里、富里三大交通節點，同時提供1135公車班次於泰林社區下車路線選擇，打造讓旅客安心更完整的交通服務，快速抵達馬太林文化園區。

今年 Fali Fali 最大亮點，就是火車班班接力、幾乎前一班到站就能接上接駁車。不論你從花蓮往南、台東往北、或台南／高雄一路衝來，都能找到最順的銜接方式！





三大免費接駁路線

路線一｜瑞穗線（13:30－21:30）自瑞穗溫泉公園啟程至馬太林文化園區，主要服務搭乘瑞穗區域的遊客。

瑞穗溫泉公園 → 瑞穗天合 → 瑞穗車站 → 馬太林文化園區

去程： 13:30、14:30、15:30、16:30、18:30

回程： 19:00、20:00、21:00

路線二｜玉里線（13:30－21:30）自玉里車站出發，直接抵達活動園區，方便南端旅客往返，並提供部分回程夜間班次，協助疏散人潮。

玉里車站 → 馬太林文化園區

去程： 13:30、14:30、16:00、18:00

回程： 20:00、21:00、22:00

路線三｜富里線（13:00－22:00）從富里車站發車，途經安通溫泉飯店，為地方居民與遊客提供接駁。

富里車站 → 安通溫泉飯店 → 馬太林文化園區

去程： 13:00、14:30、16:00

回程： 18:00、19:30、21:00





除接駁車外，更增一項方便選擇。民眾亦可搭乘 1135 公車 從玉里與瑞穗往返，於「泰林社區」下車後步行前往園區。

玉里火車站 → 瑞穗火車站發車時間：13:00、14:30、15:00、16:30、17:40

瑞穗火車站 → 玉里火車站發車時間：13:00、14:00、15:30、16:20、18:00

花蓮縣政府府原住民行政處提醒，今年新增「自行車停放區」，鼓勵旅客以環保方式抵達音樂節，並建議多利用大眾運輸以減少道路壅塞。另光復路段受先前洪災影響仍在修復中，是否能在 11 月 28 日活動首日全面開通仍有不確定性，請民眾留意最新道路資訊並預留行程彈性。如自行開車，請注意行車安全並依循現場指引。

【活動資訊】

日期｜ 114/11/28（五）～ 11/30（日）

時間｜ 14:00－21:00

地點｜ 花蓮縣玉里鎮馬太林文化園區

官方FB｜ 花蓮 Fali Fali 音樂節FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168