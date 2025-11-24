　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

市場金馬獎！東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞　花蓮縣摘914顆星

東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞、花蓮縣摘914顆星（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮東大門國際觀光夜市風光拿下市集最高榮譽全國唯一五星金賞，其他攤商則榮獲樂活名攤819顆星。

生活中心／綜合報導

經濟部今(24日)在福華國際文教會館舉辦「2025榮市聚金~優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，花蓮東大門國際觀光夜市風光拿下市集最高榮譽全國唯一五星金賞，其他攤商則榮獲樂活名攤819顆星。花蓮縣政府副縣長顏新章帶領東大門夜市管委會主委及獲獎攤商們到場開心受獎！

花蓮縣政府副縣長顏新章表示，很榮幸今天代表出席獲頒最高榮譽「五星金賞」獎項。花蓮近年歷經了數次天災影響後，東大門仍能持續保有精進提升品質的積極態度，並在今天取得這樣的榮譽肯定，實在不容易，邀請全國鄉親蒞臨。也盼與全國夜市交流，讓東大門夜市更上一層樓！

東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞、花蓮縣摘914顆星（圖／花蓮縣政府提供）

東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞、花蓮縣摘914顆星（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼東大門國際觀光夜市今年獲得優良市集「五星金賞」殊榮。

東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞、花蓮縣摘914顆星（圖／花蓮縣政府提供）

觀光處余明勳處長表示，東大門國際觀光夜市持續精進園區各項設施設備與服務，自112年奪下「五星優良」市集，去(113)年維持「五星優良」市集成績，獲得電視節目「夜市王」稱號，今年終於成功獲得優良市集「五星金賞」的殊榮，成為今年度全國唯一取得五星金賞等級市集！

余處長指出，東大門夜市在縣府、管委會與攤商公私協力下，逐年提升服務環境，包含行動支付、內用不用一次性餐具、環境營造、食品安全等面向獲得評審青睞，持續將東大門夜市的名聲與好滋味努力推銷出去。

東大門福町夜市管委會主委曾黃家明表示，東大門夜市持續在硬體設施或管委會、攤商的軟實力上提升，我們在去年成為夜市王，也吸引不少遊客慕名而來，同時攤商也持續推廣夜市王招牌，出席各地市集，希望讓更多人看見東大門，今年夜市拿到五星金賞獎，真的要感謝縣府多年來的輔導，這個榮譽是實至名歸，歡迎各地的朋友都能多多造訪東大門、來花蓮旅遊！

花蓮縣在今年度「樂活名攤」評鑑上，共373攤獲獎、摘914顆星，其中東大門夜市，共有333攤取得819星等，五星樂活名攤有：福町本舖檸檬汁、原香嘟論竹筒飯、馬告炒麵刈包、東麥局燒番麥、甜一口精緻糖業、小賴好茶等6攤奪得；四星名攤則有：OPEN THE SKY 飾品藝廊、妙不可言果汁、宗哥爆漿雞肉卷＆東大門韓式炸雞、後山手工冰淇淋、淺草堂粉圓專賣店、飯飯雞翅、蔣家花蓮創意官財板、阿暴手打檸檬茶、苡娜廚房 無刺白帶魚卷、蛤蜊波特熱炒燒烤、法式官財板、肚肚扁巴西餡餅Tudo Bem Pastel、億大雪花冰、原民豐手作、小酒窩、泰哥泰式奶茶等16攤。重慶市場部分，五星名攤：王家水餃行獲得；四星名攤：真の雞肉舖子、希彤果菜行、王魚魚行、角龍漁行獲得。

東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞、花蓮縣摘914顆星（圖／花蓮縣政府提供）

▲重慶市場-真の雞肉舖子(4星)。

東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞、花蓮縣摘914顆星（圖／花蓮縣政府提供）

▲東大門夜市-妙不可言果汁(4星)。

東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞、花蓮縣摘914顆星（圖／花蓮縣政府提供）

▲重慶市場-王記水餃行(5星)。

東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞、花蓮縣摘914顆星（圖／花蓮縣政府提供）

▲東大門夜市-福町本舖檸檬汁(5星)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小羅志祥」擁海量兒少性影像　暗網下載4年下場慘了
外國人瘋搶台灣機車！　這國狂掃貨暴增29倍
中華代表團東京聽奧首金出爐！
中國遊客反日去南韓玩　「在濟州島拉屎」韓網超崩潰
陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高
股民注意！2檔飆股列處置一路關到12／8
曾智希求子卡關！陳志強「親口證實」曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 ！遭炎上嗆：有算到會被砲嗎

市場金馬獎！東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞　花蓮縣摘914顆星

日本美食APP「Tabelog」繁體中文上線！一票讚：可以線上訂位

台灣人每天3小時「用電視看YouTube」　業者觀察：長短影音互補

外國人瘋搶台灣機車！最大買家日本已砸11億　這國狂掃貨暴增29倍

全台都他新聞！館長曝被民進黨打壓　便當、電商業績反變超好

明天北台灣有感降溫「探14度」　天琴颱風估後天生成

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 ！遭炎上嗆：有算到會被砲嗎

市場金馬獎！東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞　花蓮縣摘914顆星

日本美食APP「Tabelog」繁體中文上線！一票讚：可以線上訂位

台灣人每天3小時「用電視看YouTube」　業者觀察：長短影音互補

外國人瘋搶台灣機車！最大買家日本已砸11億　這國狂掃貨暴增29倍

全台都他新聞！館長曝被民進黨打壓　便當、電商業績反變超好

明天北台灣有感降溫「探14度」　天琴颱風估後天生成

高雄2女吵架「把家當往窗外丟」！滿地衣物砸車　警依公危罪追辦

獨／裝甲兵失聯第4天！家人衝谷關焦急等候　軍方將增援搜尋

小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

「小羅志祥」擁海量兒少性影像　行銷董座暗網下載4年下場慘了

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

唐玲對抗病魔6年！罹胃癌末期「2大手術化療8次」　新造型藏洋蔥

房客把租屋處住成「垃圾場」家具幾乎全壞　房東一看大驚

黃子佼宣布「全數和解」　#MeToo吹哨者發聲：不包含性騷受害女孩

花蓮專勤隊員被指酒駕肇事！疑隔夜酒未退...他衝醫院驗血自清

365元鹹酥雞熱量近「4個便當」　營養師教你聰明點餐不爆卡

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

生活熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

更多熱門

相關新聞

花蓮19歲騎士摔BMW車底！20天後傷重不治

花蓮19歲騎士摔BMW車底！20天後傷重不治

花蓮吉安鄉10月31日0時50分發生死亡車禍！一名55歲吳姓男子駕駛BMW自小客車，沿自立路二段南往北行駛時，另名19歲莊姓男子騎著普重機車跟在後方，兩車行自自立路二段與北昌一街15巷口時，吳男開車由南往西左轉，莊姓騎士剎車後向左摔車，不幸滑入汽車車底，車頭和汽車發生碰撞，造成莊姓騎士全身多處擦挫傷，送醫急救後轉往加護病房觀察。

監獄放風前空投物資　義氣麻吉最高恐得罰百萬

監獄放風前空投物資　義氣麻吉最高恐得罰百萬

即／陌生人倒臥後座亡！花蓮車主聞異味轉頭嚇傻

即／陌生人倒臥後座亡！花蓮車主聞異味轉頭嚇傻

花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！女駕駛喊：誤踩油門

關鍵字：

東大門夜市花蓮2025榮市聚金樂活名攤

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

黃子佼和被害人全和解

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面