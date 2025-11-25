台南修繕志工頂著高溫拚公益　勞工局送風扇衣降熱危害

▲台南市勞工局舉辦高氣溫戶外作業職安宣導，修繕志工到場參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市做工行善團平時挺身替弱勢家庭修繕房子，但戶外高溫作業風險更高，為加強志工在酷熱環境下安全防護，勞工局與職業災害預防及重建中心25日舉辦「2025年職業安全衛生宣導會」，由專家分享高氣溫作業的風險與預防法規，並貼心贈送每位修繕志工一件風扇衣，讓他們在烈日下也能涼爽地工作。

這場宣導會邀請到勞動部職業安全衛生署南區中心技正趙懋勲擔任講師，從熱危害對人體的影響談起，再延伸到高溫作業相關法規、預防措施，最後以真實職災案例提醒志工們在戶外作業必須更警覺。從科學到法規、再到血淋淋的意外故事，一層層讓與會者理解「熱不是小事」，忽略一次、可能就發生一次不必要的傷害。

勞工局長王鑫基表示，做工行善團長期靠各工會志工接力支援，替弱勢家庭補破屋、修房梁，是台南落實「希望家園」理唸的重要力量。然而，志工在烈日下彎腰、搬運、施工，暴露在高溫環境中，熱中暑與熱衰竭的機率大增，這些都是市府不能視而不見的風險。

王鑫基局長也特別感謝職災預防及重建中心主動提供風扇衣，以實際行動守護志工安全。他強調，志工固然在幫助別人，但市府也有責任讓他們在「做善事」的路上不必拿健康去換。「修房屋可以辛苦，但不能危險」，這是市府對志工的承諾。