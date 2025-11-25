　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南修繕志工頂著高溫拚公益　勞工局送風扇衣降熱危害

▲台南市勞工局舉辦高氣溫戶外作業職安宣導，修繕志工到場參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦高氣溫戶外作業職安宣導，修繕志工到場參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市做工行善團平時挺身替弱勢家庭修繕房子，但戶外高溫作業風險更高，為加強志工在酷熱環境下安全防護，勞工局與職業災害預防及重建中心25日舉辦「2025年職業安全衛生宣導會」，由專家分享高氣溫作業的風險與預防法規，並貼心贈送每位修繕志工一件風扇衣，讓他們在烈日下也能涼爽地工作。

▲台南市勞工局舉辦高氣溫戶外作業職安宣導，修繕志工到場參與。（記者林東良翻攝，下同）

這場宣導會邀請到勞動部職業安全衛生署南區中心技正趙懋勲擔任講師，從熱危害對人體的影響談起，再延伸到高溫作業相關法規、預防措施，最後以真實職災案例提醒志工們在戶外作業必須更警覺。從科學到法規、再到血淋淋的意外故事，一層層讓與會者理解「熱不是小事」，忽略一次、可能就發生一次不必要的傷害。

▲台南市勞工局舉辦高氣溫戶外作業職安宣導，修繕志工到場參與。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局舉辦高氣溫戶外作業職安宣導，修繕志工到場參與。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，做工行善團長期靠各工會志工接力支援，替弱勢家庭補破屋、修房梁，是台南落實「希望家園」理唸的重要力量。然而，志工在烈日下彎腰、搬運、施工，暴露在高溫環境中，熱中暑與熱衰竭的機率大增，這些都是市府不能視而不見的風險。

▲台南市勞工局舉辦高氣溫戶外作業職安宣導，修繕志工到場參與。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局舉辦高氣溫戶外作業職安宣導，修繕志工到場參與。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長也特別感謝職災預防及重建中心主動提供風扇衣，以實際行動守護志工安全。他強調，志工固然在幫助別人，但市府也有責任讓他們在「做善事」的路上不必拿健康去換。「修房屋可以辛苦，但不能危險」，這是市府對志工的承諾。

▲台南市勞工局舉辦高氣溫戶外作業職安宣導，修繕志工到場參與。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／M痘連爆！7名青壯男中招
陳曉離婚陳妍希9月　暴瘦臉凹陷
「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生
馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本
角頭慘死家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

市場金馬獎在花蓮！東大門夜市獲唯一五星金賞　花蓮共摘914星

竹市首屆「新竹政策黑客松」登場　與青年共創智慧未來

漁蚵首度同船放流　2萬5千尾魚苗啟動守護海洋資源

首屆新竹政策黑客松奪冠隊伍出爐　展現青年創客無限創新能量

光復鄉站起來！青年創業再生行動徵件啓動　在地民眾踴躍參與

台南修繕志工頂著高溫拚公益　勞工局送風扇衣降熱危害

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職　黃偉哲：查明原因、追究責任

台南市550位園長主任齊聚研習　強化正向管教落實虐童零容忍

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

市場金馬獎在花蓮！東大門夜市獲唯一五星金賞　花蓮共摘914星

竹市首屆「新竹政策黑客松」登場　與青年共創智慧未來

漁蚵首度同船放流　2萬5千尾魚苗啟動守護海洋資源

首屆新竹政策黑客松奪冠隊伍出爐　展現青年創客無限創新能量

光復鄉站起來！青年創業再生行動徵件啓動　在地民眾踴躍參與

台南修繕志工頂著高溫拚公益　勞工局送風扇衣降熱危害

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職　黃偉哲：查明原因、追究責任

台南市550位園長主任齊聚研習　強化正向管教落實虐童零容忍

泰達幣糾紛逼2男口交+互吃排泄物...4嫌交保　長髮女惡煞曝光

閣樓挖出「超人第1期」首刷漫畫　2.8億天價成交破紀錄

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！星級餐廳都用這款！會員狂呼：這波不囤不行

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

塔利班控巴基斯坦空襲！　阿富汗東部10平民喪生「含9兒童」

黃明志遭爆「深夜私約辣模去飯店」　不忍開嗆揭真相：荒謬無比

假郵局來電要「核對個資」　屏東女奔派出所求證沒上當

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

地方熱門新聞

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

中豐交流道工程進度超前　可望年底通車

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

2025橫山書藝雙年展　林俊臣教授策展年末登場

日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華邁第14屆

台南烏樹林垃圾山悶燒多日林燕祝怒批台南火燒山還要燒多久？

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕查扣80g毒品狠打零容忍

展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？蔡宗豪痛批文化局品質失守

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職

面積廣火載量高悶燒難解台南消防輪班苦戰烏樹林火場超過66小時

成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1

更多熱門

相關新聞

即／台南善化小貨車撞砂石車　2人受困

即／台南善化小貨車撞砂石車　2人受困

台南市善化區六分里溪底寮路段，今(25日)中午發生一起發小貨車與砂石車碰撞事故，衝擊力道之大，導致小貨車內一男一女受困變形車體，消防局於中午12時25分許接獲通報，立即派遣4車9人前往搶救，破獲車體救出一對男女脫困送醫。

台南市550位園長主任齊聚研習強化正向管教落實虐童零容忍

台南市550位園長主任齊聚研習強化正向管教落實虐童零容忍

台南蛋黃區再飆價！　中西區「巷仔內」土地1.9億成交

台南蛋黃區再飆價！　中西區「巷仔內」土地1.9億成交

台南安親班爆不當管教！6歲童疑遭師肘擊心窩

台南安親班爆不當管教！6歲童疑遭師肘擊心窩

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

關鍵字：

台南修繕志工高溫勞工局風扇熱危害

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面