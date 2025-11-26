黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

記者陳俊宏／綜合報導

藝人黃子佼收藏2259部未成年青少年性影像影片，二審改判1年6月、緩刑4年，幾乎可以確定不用入獄服刑。對此，律師劉韋廷表示，其實二審法官是很有智慧的，可是讓被害人從35人變成2000多人，未來都有機會對黃提起民事賠償，不只是有跟35人和解就了事。

劉韋廷在臉書指出，黃子佼在二審宣判前說跟被害人達成了和解，因此換取到法官判決給予緩刑，社會因此輿論嘩然，難道真的只要給錢了，就有機會免於牢獄之災嗎？

劉韋廷提到，但其實二審法官是很有智慧的，首先本來一審只有判決8個月，但二審加重到1年6個月，主要原因是一審判決針對的是未成年的性影像罪，可是二審不是用這一條來做判決，而是用《個人資料保護法》。

劉韋廷說，《個人資料保護法》就不限於未成年人，所以一審被害人只有這些未成年人35人而已；可是到二審，光黃子佼下載的所有相關的性影像就高達2000多人。

劉韋廷表示，也就是說，這2000多人未來還可以向黃子佼來提起民事求償，而不是只有那35名被害人而已，所以光法條不一樣，被害人也不一樣，因此從8個月拉到1年6個月。

黃子佼收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審被依違反「支付對價持有兒少性影像罪」，判處有期徒刑8月。全案上訴後，二審25日宣判，改依違反《個人資料保護法》1年6月、緩刑4年，全案仍可上訴。對此，高檢署回應，收到判決後將再研議是否上訴。

