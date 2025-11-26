　
社會 社會焦點 保障人權

黃子佼二審改判緩刑　律師分析現實懲罰更多：肉會痛

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼收藏2259部未成年青少年性影像影片，二審改判1年6個月，緩刑4年，引發外界正反意見議論。律師李怡貞表示，這個緩刑其實不好拿，如果沒有全數和解或許拿不到，而且二審整體刑度還是比一審重，「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」

▲▼黃子佼私藏未成年性影像案，二審言詞辯論終結，他離開法院前，兩度鞠躬。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃子佼24日透過律師表示，已與所有受害者達成和解，並公開道歉，承諾未來努力改善自己。（資料照／記者呂佳賢攝）

黃子佼因被檢警查出是兒少情色網站「創意私房論壇」的高級會員，家中電腦下載2259部兒少性影像檔案，而被檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》支付對價持有兒少性影像罪提起公訴，一審被判處有期徒刑8個月。

不過，高等法院25日宣判二審結果，由於黃子佼改口認罪，與37名被害人全數達成和解並支付完畢，高院改認定黃子佼違反《個人資料保護法》較重的罪名，改判處有期徒刑1年6個月，緩刑4年，還要服180個小時的義務勞務、參加3場法治教育課程。消息傳開之後，掀起各界正反意見討論。

律師李怡貞25日在臉書發文表示，黃子佼這個緩刑確實不好拿，如果沒有全數和解或許拿不到，而且緩刑時間也很長，「就是賭他這4年能不能克制自己，不要一犯再犯。」二審整體刑度還是比一審的刑責重，除了花錢跟「該案」的被害人和解，實質上黃子佼還要服勞務、參加法治教育，「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」

「法院的立場總是願意給表現出願意改過的人機會，不論是真的還是演的。」李怡貞提到，雖說「人非聖賢，誰能無過」，但顯然黃子佼不太適合這句話，希望黃子佼24日發出的律師函不是要復出螢幕的試水溫手段，況且她也不認為還有人想到看黃子佼復出，「最後，希望黃子佼事件被傷害的被害者都能真正得到心理上的安慰，這才是最重要的事。」

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。
(四) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(五) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元； 案件上訴，昨天律師發聲明說與全數被害人達成和解，台灣高等法院今改依違反個人資料保護法判決1年6月徒刑，緩刑4年，應服180...

女人大律師李怡貞發佈於 2025年11月25日 星期二
