社會 社會焦點 保障人權

黃子佼藏兒少性影像二審改判緩刑理由曝　已賠償37被害人

記者吳銘峯／台北報導

藝人黃子佼收藏2259部未成年青少年性影像影片，二審今天宣判，他被改判1年6月、緩刑4年，幾乎可以確定不用入獄服刑。高院改認定黃子佼犯下《個人資料保護法》較重的罪名，被害人共有37人，但因他與37名被害人全數達成和解並支付完畢，法官認為「足認其有彌補各該被害人所受損害之真意及具體作為」，所以給予緩刑4年的自新機會。

▲▼藝人黃子佼到台灣高等法院開庭。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃子佼收藏兒少性影像案，二審獲判緩刑。（圖／記者周宸亘攝）

黃子佼遭檢警查出身為兒少情色網站「創意私房論壇」的高級會員，家中電腦下載2259部兒少性影像檔案，其最小被害人年僅10歲，最大也才17歲；她們裸露身體，甚至還被迫穿學校制服、手拿寫著姓名等個資的紙張拍攝。檢方隨後依照違反《兒童及少年性剝削防制條例》「支付對價持有兒少性影像罪」提起公訴。一審法院審理時，黃子佼拒不認罪，一審因此將他判處有期徒刑8個月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，黃子佼改口認罪，並積極與被害人洽談和解。不過因部分影像中，有女童、少女手持包含姓名、學校的個人資料拍攝，因此有被害人律師爭執本案應涉及刑度較重的《個人資料保護法》「成年人對未成年人無故蒐集使用個人資料」，高院因此進行審酌。

全案於25日宣判，高院改認定黃子佼確實違反《個人資料保護法》之罪，高院認為，「被告為了一己私慾，主動加入「創意私房論壇」成為會員，並且從該論壇購買、下載、儲存兒少性影像及個人資料，對於我國兒童少年身心健全發展環境，影響非輕。」因此改判有期徒刑1年6月。

不過高院也指出，黃子佼先前並未犯下有期徒刑以上之罪，再加上他與37位被害人達成和解，「足認其有彌補各該被害人所受損害之真意及具體作為」，最後宣告他緩刑4年的自新機會，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供180小時之義務勞務，還需接受法治教育3場。

另一方面，由於高院變更法條判刑，全案原本二審即定讞，但變更法條後，全案可上訴第三審。但因黃子佼、律師均未到庭聽判，無從得知是否上訴第三審；而檢方如果不滿判決結果，也可提起上訴。

此外，本案一審認定35名被害人，上訴二審時，檢方又移送12名無從追查被害人之性影像案併案審理，被害人因此增加至37人，但其中10人無從得知身分，無法製作筆錄；甚至有被害人被找上門後，否認自己為影像中人，高等法院已將這部分退回檢方另外分案調查。

11/23 全台詐欺最新數據

黃子佼涉及持有2259部未成年青少年性影像影片，二審於25日宣判，他獲改判1年6月、緩刑4年，引發社會譁然。對此，嚴立婷也在社群網站轉發相關報導直接痛斥：「我看不起你！」

黃子佼高等法院兒少性影像緩刑

