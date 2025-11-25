　
地方 地方焦點

智慧科技結合永續發展　嘉灣榮院打造區域醫療典範

▲▼ 智慧科技 X 永續雙軸領航嘉灣榮院打造雲嘉南區域醫療新標竿 。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

▲▼ 智慧科技 X 永續雙軸領航，嘉灣榮院打造雲嘉南區域醫療新標竿 。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義暨灣橋分院舉辦「雙軸領航、嘉灣榮光」共識營，邀集全院一、二級主管共同參與，以凝聚院務策略及跨院區願景為目標。本次活動聚焦「智慧醫療」與「永續發展（ESG）」雙軸轉型，並邀請高雄市立小港醫院院長洪志興蒞院，以「智慧醫院的發展策略與實踐」為題進行專題演講，分享推動智慧醫療的實戰經驗與前瞻思維。同時，臺中榮總副總院長吳杰亮出席支持與勉勵，埔里分院院長張仁義也共襄盛舉，展現跨院區協作與整體醫療網絡的連結。

▲▼ 智慧科技 X 永續雙軸領航嘉灣榮院打造雲嘉南區域醫療新標竿 。（圖／台中榮總嘉義分院提供）


講師洪志興院長以小港醫院智慧醫療建構案例為基礎，從 AI 輔助臨床決策、智慧病房到流程自動化管理，全面剖析智慧科技帶來的效益。他強調，智慧醫療的成功不僅仰賴科技導入，更需跨部門協作、人才培力與清晰治理架構。嘉灣分院近年以智慧醫療作為院務主軸，已成功通過衛福部「健康台灣深耕計畫」，加速導入AI、大數據分析與數位平台，打造以民眾健康為中心的智慧健康管理模式。

▲▼ 智慧科技 X 永續雙軸領航嘉灣榮院打造雲嘉南區域醫療新標竿 。（圖／台中榮總嘉義分院提供）


共識營中，各單位主管透過綜合座談與年度行動方案簡報，就智慧醫療應用、醫療品質管理、節能減碳策略及跨院區資源協作等面向提出短、中、長期推動方向。透過討論，主管們明確各自責任與行動重點，建立跨科室、跨院區的協作共識，為雙軸轉型策略的落實奠定穩固基礎，並就「鞏固嘉灣榮院區域型標竿醫院品牌價值」達成共識。

▲▼ 智慧科技 X 永續雙軸領航嘉灣榮院打造雲嘉南區域醫療新標竿 。（圖／台中榮總嘉義分院提供）


嘉灣榮院院長陳正榮表示，智慧科技導入的目標在於優化臨床流程、提升照護效率，並讓醫事人員將更多時間回歸到有溫度的病人照護上。他強調，智慧醫療不僅是系統建置，更是透過科技輔助，全面提升醫療品質與病人照護體驗。同時，嘉灣分院結合於113年成立的 ESG 委員會，以「健全機構治理、發揮社會影響力、落實環境永續」為目標，持續落實行動，推進「數位」與「永續」並行的雙軸轉型策略。


陳正榮院長勉勵與會主管，將共識營確立的創新思維與醫療同業標竿學習經驗，轉化為各科室流程精進、跨科協作、數位工具應用及永續行動的具體方案。他指出，在科技日新月異的時代，以誠信與品質為基礎，結合靈活應變思維，方能迎接各項挑戰。面對智慧醫療浪潮與永續治理趨勢加速，嘉灣榮院將持續以「雙軸領航」為願景，提升醫療品質與服務效能，致力打造雲嘉南地區更安全、更智慧、更永續的區域型教學醫院，為榮民(眷)及鄉親提供更優質的醫療服務。

關鍵字：

嘉義榮院智慧醫療永續發展嘉灣榮院區域醫療AI輔助

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

