生活 生活焦點

慢性病三高防治競賽脫穎而出　 聖馬爾定醫院獲勇奪全國第一

▲ 全國第一！天主教聖馬爾定醫院推動「健康醫院」獲肯定 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲▼ 全國第一！天主教聖馬爾定醫院推動「健康醫院」獲肯定 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教聖馬爾定醫院推動健康醫院不遺餘力，參加衛生福利部國民健康署「健康台灣慢性病三高防治競賽」脫穎而出，包辦全國區域醫院組第一名及第二名，並以最高總積分勇奪全國績優健康醫院第一名，以區域醫院之姿超越醫學中心，成為最大贏家！

天主教聖馬爾定醫院秉持「醫療不僅止於治療，更要預防疾病」的理念，持續推動健康促進，讓醫院不只是「治病的場所」，更是守護民眾健康的最佳夥伴。近年來運用智慧化管理模式，從檢查、診斷到追蹤治療，提供民眾更全面、即時的健康照護，也展現智慧醫療與勞工健康促進的創新成效。

根據衛福部統計，國人十大死因中有五項與三高（高血壓、高血糖、高血脂）慢性病密切相關。為此，聖馬爾定醫院積極推動「慢性疾病風險評估介入」計畫，導入健檢數據分析與風險預測系統，辨識高風險個案，建立「從健檢到介入」的整合照護流程，達到早期發現、即時介入與健康促進的目標。

▲▼ ［全國第一！天主教聖馬爾定醫院推動「健康醫院」獲肯定］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

該計畫協助民眾了解自身健康數據，並且提升自主健康管理的意識。透過持續追蹤與衛教介入，已成功發掘多位潛在高風險個案，延緩疾病進展與降低醫療成本。

除了一般民眾的健康，職場勞工也是醫院關注重點。聖馬爾定醫院發現企業勞工罹患代謝症候群比例逐年上升，特別是高血壓與體重過重問題。為強化勞工健康管理，醫院導入「勞工健檢報告上傳健康存摺」系統，提升查詢便利性，幫助勞工掌握自身健康狀況。

此措施實施後，高風險個案回診追蹤率達70%，檢驗危急值個案追蹤率更高達100%，醫療團隊並針對異常指標個案提供衛教與醫療介入，有效推動三高早期管理，降低慢性病風險。

聖馬爾定醫院院長陳美惠表示，醫療的核心是守護生命，而最好的照護始於「預防」。聖馬爾定醫院推動三高與慢性病防治，特別導入智慧科技與跨團隊合作，開發創新策略與行動方案，打造更全面的健康支持系統，讓民眾在日常生活中就能輕鬆進行健康管理、遠離疾病威脅。這份努力，也正是聖馬爾定推動「健康醫院」的初心。

陳美惠院長進一步指出，聖馬爾定醫院明年邁入60週年，走過一甲子的歲月，始終以愛為根本，陪伴無數家庭度過疾病與康復的旅程。此次榮獲「健康台灣慢性病三高防治競賽」全國第一的最高榮譽，不僅是肯定，更是前進的動力，未來醫院將持續提升醫療品質，為民眾提供更優質、更安心的照護服務。

中國醫藥大學附設醫院昨（14）日在台中舉辦成立45週年院慶大會，以「榮耀45 攜手同心 再創高峰」為主題，向在臨床、研究、行政與志工領域付出的醫療夥伴致敬。今年院慶除頒發各項榮譽獎項，也特別安排全體與會者齊唱《生日快樂》，象徵醫院邁入下一階段的重要里程碑，會場溫馨而莊重。

聖馬爾定醫院健康醫院三高防治慢性病智慧醫療勞工健康

