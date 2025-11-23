　
地方焦點

嘉義大學106週年校慶　永續發展與跨域創新亮點

▲▼ 嘉大106週年校慶永續跨域成果亮眼 校友會館願景同步啟航 。（圖／嘉義大學提供）

▲ 嘉大106週年校慶永續跨域成果亮眼 校友會館願景同步啟航 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學舉行106週年校慶典禮，典禮在音樂系管樂團精彩的樂曲中揭開序幕。嘉大歷任校長、聯合校友總會張永霖理事長、傑出校友會劉學文理事長、立法院王育敏立法委員以及來自各地的校友及貴賓，蒞校參與盛會。

林翰謙校長致詞表示，今年校慶主題「綠意永續 共譜新章」，象徵嘉大在風災後以復原為契機持續推動綠色校園。嘉大從歷史根基出發，以創新與卓越書寫永續新篇章，今年迎來嘉師、嘉農整併25週年，推出「嘉大銀禧精釀啤酒」與「晶珠美人純米大吟釀」等特色產品，彰顯嘉大在SDGs與USR的貢獻。

▲▼ 嘉大106週年校慶永續跨域成果亮眼 校友會館願景同步啟航 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大今年在遠見雜誌全國大學排名由27名進步至23名，5位教授入榜「全球前2%頂尖科學家」，榮獲3項第21屆國家新創獎學研新創獎及1項「2025未來科技獎」，9月「中西醫藥科學碩士學位學程」獲核准成立，培育兼具生物醫學與中草藥醫學的高階人才，展現嘉大在醫農、生技、教育及獸醫等領域的豐沛能量。並持續推動具嘉大品牌的特色研究，透過「嘉禾獎」頒發獎勵金60萬元以鼓勵年輕教師持續深耕。

嘉大學生在國內外競賽表現亮眼，榮獲亞太蘭花會議學術卓越獎及日本東京創新天才國際發明展金獎等，展現嘉大在跨域創新、研究實作與國際競爭力的具體成果。嘉大以培育具「關鍵力、適性力、跨域力、國際力與終身力」的五力人才為目標，透過「嘉義巡禮」跨領域課程與實踐行動，帶領學生實踐對社會與在地的關懷。近年投入10億餘元翻新各校區學生宿舍及新建賢德樓學生宿舍，每年投入逾2,000萬元於心理輔導、特殊教育支持及弱勢學生獎助學金，打造安心友善的學習環境。嘉大與136所國際學校建立合作關係，推動雙聯學制、「一系一院一國際化」及「永續嘉大十大國際化計畫」，提升學生國際移動力，國合會第六屆「青年海外技術協助服務計畫」榮登全臺第一。

▲▼ 嘉大106週年校慶永續跨域成果亮眼 校友會館願景同步啟航 。（圖／嘉義大學提供）

永續與社會責任是嘉大重點發展方向，包含成功打造串聯新民校區與民生公園的「道將圳水綠廊道」，深耕布袋好美社區並助其榮獲第9屆國家環境教育獎，以及世界綠色大學排名由25%大幅躍升至12%內。此外，也積極推動「嘉大林場-水社寮學習研究教育中心」建置，以生態多樣性與教師專業投入國土及縣市綠網與藍帶，創造永續產業價值。

典禮中並頒發114年傑出校友獎、校友熱心服務及貢獻獎與教育部捐資教育事業獎勵，感謝校友長期支持母校；另頒發優秀年輕學者嘉禾獎，肯定青年教師研究卓越與提升校譽的貢獻。今年7月丹娜絲颱風重創校園，感謝眾多校友及慈濟慈善事業基金會等單位熱心協助災後重建，特頒感謝狀致上誠摯謝意。

▲▼ 嘉大106週年校慶永續跨域成果亮眼 校友會館願景同步啟航 。（圖／嘉義大學提供）

典禮後舉行「嘉大校友會館」建築願景發表會，以木構造呈現永續精神，並承載「促進校友情誼、共享合作資源、支持母校發展、推動環境永續」四大願景，凝聚嘉大人情感、串連全球校友，為嘉大邁向更具國際視野與永續價值的未來注入關鍵力量。

11/21 全台詐欺最新數據

