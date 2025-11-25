　
台鐵推噶瑪蘭威士忌「台中驛紀念酒」　27日限量開賣

▲▼台鐵公司推出噶瑪蘭威士忌客製「台中驛紀念酒」。（圖／記者周湘芸攝）

▲台鐵公司推出噶瑪蘭威士忌客製「台中驛紀念酒」。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵公司為慶祝台中車站建站120周年，推出噶瑪蘭威士忌客製「台中驛紀念酒」，為台鐵第3支紀念酒，11月27日於台鐵夢工場指定門市開賣，限量300組，每組售價5,500元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

台鐵公司附業營運處科長蔡毓敏表示，噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，曾獲2015年世界威士忌競賽（World Whiskies Awards,WWA）「世界最佳單一麥芽威士忌」（2015 World's Best Single Malt）的國際大獎，是不少日韓觀光客來台必買伴手禮，台鐵觀察到此商機，結合台中車站建站120周年推出紀念酒。

蔡毓敏指出，威士忌禮盒採用木盒包裝，盒身以燙金「台中驛」方式呈現，威士忌原酒運用噶瑪蘭酒廠的STR燒烤桶技術，以人工調控烘烤溫度和時間，酒精濃度介於50至59.9%。

台鐵表示，「台中驛紀念酒」11月27日起販售，限量300組，每組售價5,500元，每人每次限購2組，分別在台鐵夢工場台北旗艦店（60組）、台鐵夢工場花蓮店（50組）、台鐵夢工場台東店（10組）、台鐵便當販賣店-台北2號店（60組）、台鐵便當販賣店-台中店（60組）、台鐵便當販賣店-高雄販賣店（60組）販售。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

11/23 全台詐欺最新數據

最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

台鐵車廂又遭塗鴉　10年內3次

台鐵車廂又遭塗鴉　10年內3次

鐵路警察局臺北分局七堵派出所接獲台鐵通報後立即展開調查，初步研判為不明人士侵入車廂調度場區，對車廂進行噴漆破壞。警方指出，此行為已涉及《刑法》第354條毀損罪，以及《鐵路法》第68-2條妨害鐵路行車安全等規定。但台鐵早從2016年起，迄今最少有3次鐵路車廂停放在調度站高戒備區遭歹徒入侵噴漆一事，顯見台鐵車廂調度場警力及維安作業等同虛設。

列車遭噴漆大面積塗鴉　台鐵報案將求償

列車遭噴漆大面積塗鴉　台鐵報案將求償

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

2026鐵道馬接力賽「路跑還能搭火車」　1日券135元搭到飽

2026鐵道馬接力賽「路跑還能搭火車」　1日券135元搭到飽

台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

台鐵噶瑪蘭威士忌紀念酒

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

