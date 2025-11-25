台鐵推噶瑪蘭威士忌「台中驛紀念酒」　27日限量開賣

▲台鐵公司推出噶瑪蘭威士忌客製「台中驛紀念酒」。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵公司為慶祝台中車站建站120周年，推出噶瑪蘭威士忌客製「台中驛紀念酒」，為台鐵第3支紀念酒，11月27日於台鐵夢工場指定門市開賣，限量300組，每組售價5,500元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

台鐵公司附業營運處科長蔡毓敏表示，噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，曾獲2015年世界威士忌競賽（World Whiskies Awards,WWA）「世界最佳單一麥芽威士忌」（2015 World's Best Single Malt）的國際大獎，是不少日韓觀光客來台必買伴手禮，台鐵觀察到此商機，結合台中車站建站120周年推出紀念酒。

蔡毓敏指出，威士忌禮盒採用木盒包裝，盒身以燙金「台中驛」方式呈現，威士忌原酒運用噶瑪蘭酒廠的STR燒烤桶技術，以人工調控烘烤溫度和時間，酒精濃度介於50至59.9%。

台鐵表示，「台中驛紀念酒」11月27日起販售，限量300組，每組售價5,500元，每人每次限購2組，分別在台鐵夢工場台北旗艦店（60組）、台鐵夢工場花蓮店（50組）、台鐵夢工場台東店（10組）、台鐵便當販賣店-台北2號店（60組）、台鐵便當販賣店-台中店（60組）、台鐵便當販賣店-高雄販賣店（60組）販售。

