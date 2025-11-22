乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

▲台鐵傳出有旅客違規在車廂內抽菸，圖非該事件列車。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨日發生有旅客在列車上抽菸的事件，該班車列車長氣憤廣播：「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲！」廣播內容被其他旅客分享到Threads後，超過2.6萬名網友按讚，網友也大讚「台鐵英雄」、「史上最強的車長」。

大眾運輸工具和車站全面禁菸，不過昨日一列台鐵列車上竟然有旅客在車廂內公然抽菸，讓列車長忍不住直接廣播點名。根據目擊網友在Threads描述，台鐵車廂內廣播：「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲！」該網友直呼「第一次聽到這麼猛的廣播，給車長一萬個讚」。

貼文累計超過2.6萬個讚，也釣出同車旅客留言「晚上的南下列車對吧！同一班車的，列車長超猛」、「也在這班車上，很猛的車長」。另外，也有不少網友直呼「這廣播也太帥」、「台鐵英雄」、「史上最強的車長」、「請加薪這位車長」。

對此，台鐵表示，台鐵制定「 列⾞長及播⾳員播⾳流程及播⾳遵循事項 」做為列車乘務同仁教育訓練教材，並將播音詞存入列車長補票機PDA內，使列車長廣播時有所依循，期提供旅客更完善、即時的服務。

台鐵提醒，依據菸害防制法第18及19條規定，「大眾運輸工具全面禁止吸菸。」呼籲旅客勿在列車內吸菸，避免影響他人及觸犯相關法律，共同維護乘車品質。

根據規定，在大眾運輸工具、車站等場所抽菸，可處新台幣2,000元以上、1萬元以下罰鍰。