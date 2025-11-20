2026鐵道馬接力賽「路跑還能搭火車」　1日券135元搭到飽

▲台鐵攜手新北市政府觀光旅遊局，舉辦「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為推動鐵道觀光並支持地方創生，台鐵攜手新北市政府觀光旅遊局，2026年4月18日至19日將舉辦「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」，推出活動限定「瑞芳—石城鐵道馬拉松週遊紀念券」，路跑前後可依需求搭台鐵區間車，1日券135元無限次搭乘，透過鐵道路線串聯運動、觀光與在地文化，體驗城鄉慢旅。

「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」路跑路線從福容大飯店出發，沿途經過舊草嶺觀景台、福隆遊客中心、貢寮國小、牡丹車站、雙溪高中、貢寮國中，再返回大飯店終點。跑者若持「瑞芳—石城鐵道馬拉松週遊紀念券」，可在路跑前後依需求搭乘區間車，沿線欣賞自然景觀與地方文化。

週遊票券適用範圍為瑞芳至石城各站，不含深澳線、平溪線，活動期間內可不限次數往返，方便參賽者及旅客探索賽道沿線景點與周邊商圈。

台鐵公司表示，鐵道馬拉松週遊紀念券票面設計以鐵道馬拉松運動精神與路線元素為核心，以山景作為底圖，呈現沿線地區的自然風貌，兼具使用功能與紀念意義。本次發行1日券與2日券兩種版本，其中1日券全票135元、優待票68元；2日券全票270元、優待票136元。

▲配合馬拉松活動，台鐵推出「瑞芳—石城鐵道馬拉松週遊紀念券」。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，本次合作不僅展現鐵道旅遊與運動觀光結合的創新模式，更期望透過鐵道馬拉松週遊紀念券帶動沿線人潮與地方經濟活絡，推動地方社區創生及永續觀光發展。

台鐵強調，未來將持續與地方政府攜手合作，開發多樣化鐵道主題旅遊，讓「鐵道行駛的不只是列車，更是帶動地方觀光的動力。」