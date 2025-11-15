　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

記者李姿慧／台北報導

台鐵又發生暴力攻擊事件，昨(14日)深夜一列區間車抵達瑞芳站終點站時，一名男性旅客拒絕下車，被強制帶下車後，該男子情緒失控咆哮，對台鐵副站長暴力狂踹和勒脖。這已是台鐵7個月來第9起暴力事件，台鐵產業工會表示，台鐵對暴力事件從未有解，增聘保全杳無音信，要求交通部長陳世凱表態。

昨日深夜11時47分台鐵1280次區間車抵達瑞芳站終點站後，一名男子仍滯留車內且拒絕下車。台鐵除緊急通報警方外，也強制將旅客帶離車廂。未料男子情緒失控，對副站長暴力攻擊，不但頻出腿猛踹，副站長更一度被勒脖壓制在地。最後在多名台鐵員工合力壓制下，副站長才順利脫身，而男子則陷入失控狀態，不斷尖叫，甚至大喊「我要殺了你」，該施暴男子最後遭警方帶離並強制就醫，瑞芳站則打算提告。

由於台鐵近7個月來已發生至少9起員工遭暴力攻擊事件，台鐵產業工會表示，本周在台中新烏日站、新北瑞芳站，2度發生站員與民眾衝突事件，過程中不僅民眾跳下軌道，嚴重影響運輸安全，站員也都在衝突過程中遭到民眾辱罵、推踹的肢體攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會進一步指出，諷刺的是，台鐵董事長鄭光遠才在2周前的立法院質詢當中回應，表示目前全台鐵僅有台北、高雄車站設有保全，對於產工不斷訴求依照站等設置保全、增設列車保全，卻只有說「定期滾動式檢討車站人力檢視聯防巡檢狀況」，並將全部的安全責任繼續交給一線員工及鐵路警察負責。

▲▼台鐵一名旅客拒絕下車，並攻擊瑞芳站副站長。（圖／讀者提供）

▲台鐵一名旅客拒絕下車，並攻擊瑞芳站副站長。（圖／讀者提供）

工會認為，台鐵繼續從員工身上找答案的方式，只是不斷加重員工責任、讓運務人員(站員、列車長)繼續孤立無援，種種措施更像是在告訴運務員工沒有盡責，例如要求站長加強站區治安管理及列車巡察頻率、張貼圖文宣導、辦理列車長防身棍訓練，這些做法都是老調重彈。甚至連列車上是否增設保全，都以考量列車保全與列車長功能性部分重疊不增聘，「要知道鄭董事長過去任職的高鐵公司，每一台列車上均有配置保全，怎麼到了台鐵反而在安全『降等』。」

工會質疑，為何遭到職場暴力的員工不僅無法獲得任何奧援，結果卻是要增加更多工作，「還是要等到像日前香港遊客於台北車站性侵事件，引起國內外輿論壓力，公司認為足夠嚴重才要動起來？」

工會強調，面對長年來的旅運暴力事件，台鐵都是用定期滾動式檢討方式，然而滾了數年都是同一套，站員、車長持續活在職場暴力陰影之下，制定安全政策的長官不會服務旅客，沒有受到職場暴力威脅的風險，當然可以非常輕鬆的考量公司成本下繼續「滾動式檢討」，並不斷要求在第一線承受職場暴力風險的員工，不斷加重工作來應付社會外界要求的安全政策，有失公允。

工會也要求交通部長陳世凱表態，工會指出，台鐵公司日前支援光復救災、配合政府政策加開數班列車，員工沒有功勞也有苦勞，更不值得暴露在職場暴力下工作，既然部長在立法院質詢中表示「預算不是問題」，暴力事件嚴重影響公司營運，請陳世凱部長以主管機關、唯一股東身分，直接要求台鐵公司增聘列車及車站保全，台鐵也應重新擬定安全措施，依照站等設置保全、增設列車保全，並邀請產工參與討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奇幻漂流！洪水沖走電信行70支手機　全數意外尋回
啦啦隊女神「胸上挖空」公開新制服！　熱褲直逼腿根
快訊／芬普尼雞蛋再流入市面！畜牧場管制中仍非法販售4萬顆
3女被騙來台賣淫2100次！　淚控周休1日、每天接8人
基輔遭大規模空襲！　430架無人機狂轟釀8死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本旅遊品質降級？日網紅喊「台灣大勝」...掀2派論戰

太子集團每日賺破億！翻起訴書他驚呆：靠「中國國安部」護航

網紅「龍鬚糖小哥」協尋台灣護照失主！釣出親友：她還在吃糖葫蘆

避免普發1萬入帳「被凍結」　中華郵政解除久未使用帳戶控管

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料　8大惡行曝光

台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

旅客暴走攻擊「副站長嘴角身體擦挫傷」　台鐵譴責暴力：協助提告　

玉澤演在台中搭公車！他見「這椅背藏亮點」　網一看笑翻：還備註

信義區阿嬤路邊「火燒輪椅」嚇壞民眾！勸阻被罵：關你什麼事

台鐵副站長遭「狠踢、勒脖壓制」！混亂畫面曝　男拒下車狂咆哮

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

日本旅遊品質降級？日網紅喊「台灣大勝」...掀2派論戰

太子集團每日賺破億！翻起訴書他驚呆：靠「中國國安部」護航

網紅「龍鬚糖小哥」協尋台灣護照失主！釣出親友：她還在吃糖葫蘆

避免普發1萬入帳「被凍結」　中華郵政解除久未使用帳戶控管

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料　8大惡行曝光

台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

旅客暴走攻擊「副站長嘴角身體擦挫傷」　台鐵譴責暴力：協助提告　

玉澤演在台中搭公車！他見「這椅背藏亮點」　網一看笑翻：還備註

信義區阿嬤路邊「火燒輪椅」嚇壞民眾！勸阻被罵：關你什麼事

台鐵副站長遭「狠踢、勒脖壓制」！混亂畫面曝　男拒下車狂咆哮

奇幻漂流！蘇澳洪水沖走電信行70支手機　老闆發愛心餐意外尋回

古董車迷天堂！海牙勞烏曼汽車博物館　從F1收藏逛到教父同款林肯

好香！「國寶美男」八木勇征神顏征服松機　SJ、山下智久也在台北

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

黑豹旗／武陵女投楊芷寓抓下U18國手出局　從猿迷變獅迷最愛拿莫

病男家中跌倒求援「忘了自己住哪」　桃園警消出奇招破門救人

曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作作品美化生活、療癒身心

43萬啦啦隊「胸上挖空」公開新制服！中空全被拍 熱褲短到直逼腿根

台中白目女抱戰利品鑽車縫險被撞！還攤手質疑　隔壁駕駛開窗幹譙

黑豹旗／武陵高中守備吸睛打榖保撐到第4局　隊長：原本想打7局

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

生活熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

16台人吃5披薩遭公審！　在台義國主廚揭背後原因

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

入秋最強冷空氣「探14度」　下周連2天雨區擴大

加油注意！「加滿」恐吸入一級致癌物　專家示警

義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」　遭出征關IG

YTR棒球小哥遭關台　台南Josh曝收益

更多熱門

相關新聞

旅客暴走攻擊「副站長嘴角身體擦挫傷」　台鐵譴責暴力：協助提告　

旅客暴走攻擊「副站長嘴角身體擦挫傷」　台鐵譴責暴力：協助提告　

台鐵昨(14日)深夜一列區間車抵達瑞芳站終點站時，一名男性旅客拒絕下車，被強制帶離後情緒失控咆哮，暴力攻擊副站長，不但猛踹還勒脖。台鐵公司表示，值班站長嘴角和身體都有擦挫傷，台鐵嚴厲譴責暴力行為，並將協助提告並支付法律費用。

台鐵副站長遭「狠踢、勒脖壓制」！混亂畫面曝　男拒下車狂咆哮

台鐵副站長遭「狠踢、勒脖壓制」！混亂畫面曝　男拒下車狂咆哮

婦人買錯火車票拒不讓位員警強拉連喊救命

婦人買錯火車票拒不讓位員警強拉連喊救命

大貨車駕駛「手握方向盤」每日最多開10小時　違者最高罰9萬

大貨車駕駛「手握方向盤」每日最多開10小時　違者最高罰9萬

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

關鍵字：

台鐵暴力攻擊瑞芳站台鐵產業工會交通部陳世凱

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面