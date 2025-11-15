台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

記者李姿慧／台北報導

台鐵又發生暴力攻擊事件，昨(14日)深夜一列區間車抵達瑞芳站終點站時，一名男性旅客拒絕下車，被強制帶下車後，該男子情緒失控咆哮，對台鐵副站長暴力狂踹和勒脖。這已是台鐵7個月來第9起暴力事件，台鐵產業工會表示，台鐵對暴力事件從未有解，增聘保全杳無音信，要求交通部長陳世凱表態。

昨日深夜11時47分台鐵1280次區間車抵達瑞芳站終點站後，一名男子仍滯留車內且拒絕下車。台鐵除緊急通報警方外，也強制將旅客帶離車廂。未料男子情緒失控，對副站長暴力攻擊，不但頻出腿猛踹，副站長更一度被勒脖壓制在地。最後在多名台鐵員工合力壓制下，副站長才順利脫身，而男子則陷入失控狀態，不斷尖叫，甚至大喊「我要殺了你」，該施暴男子最後遭警方帶離並強制就醫，瑞芳站則打算提告。

由於台鐵近7個月來已發生至少9起員工遭暴力攻擊事件，台鐵產業工會表示，本周在台中新烏日站、新北瑞芳站，2度發生站員與民眾衝突事件，過程中不僅民眾跳下軌道，嚴重影響運輸安全，站員也都在衝突過程中遭到民眾辱罵、推踹的肢體攻擊。

工會進一步指出，諷刺的是，台鐵董事長鄭光遠才在2周前的立法院質詢當中回應，表示目前全台鐵僅有台北、高雄車站設有保全，對於產工不斷訴求依照站等設置保全、增設列車保全，卻只有說「定期滾動式檢討車站人力檢視聯防巡檢狀況」，並將全部的安全責任繼續交給一線員工及鐵路警察負責。

▲台鐵一名旅客拒絕下車，並攻擊瑞芳站副站長。（圖／讀者提供）

工會認為，台鐵繼續從員工身上找答案的方式，只是不斷加重員工責任、讓運務人員(站員、列車長)繼續孤立無援，種種措施更像是在告訴運務員工沒有盡責，例如要求站長加強站區治安管理及列車巡察頻率、張貼圖文宣導、辦理列車長防身棍訓練，這些做法都是老調重彈。甚至連列車上是否增設保全，都以考量列車保全與列車長功能性部分重疊不增聘，「要知道鄭董事長過去任職的高鐵公司，每一台列車上均有配置保全，怎麼到了台鐵反而在安全『降等』。」

工會質疑，為何遭到職場暴力的員工不僅無法獲得任何奧援，結果卻是要增加更多工作，「還是要等到像日前香港遊客於台北車站性侵事件，引起國內外輿論壓力，公司認為足夠嚴重才要動起來？」

工會強調，面對長年來的旅運暴力事件，台鐵都是用定期滾動式檢討方式，然而滾了數年都是同一套，站員、車長持續活在職場暴力陰影之下，制定安全政策的長官不會服務旅客，沒有受到職場暴力威脅的風險，當然可以非常輕鬆的考量公司成本下繼續「滾動式檢討」，並不斷要求在第一線承受職場暴力風險的員工，不斷加重工作來應付社會外界要求的安全政策，有失公允。

工會也要求交通部長陳世凱表態，工會指出，台鐵公司日前支援光復救災、配合政府政策加開數班列車，員工沒有功勞也有苦勞，更不值得暴露在職場暴力下工作，既然部長在立法院質詢中表示「預算不是問題」，暴力事件嚴重影響公司營運，請陳世凱部長以主管機關、唯一股東身分，直接要求台鐵公司增聘列車及車站保全，台鐵也應重新擬定安全措施，依照站等設置保全、增設列車保全，並邀請產工參與討論。