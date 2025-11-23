不明人士侵入調度場！台鐵車廂又遭塗鴉　10年內3次

▲台鐵1108車次區間車23日遭歹徒入侵噴漆塗鴉整個車廂。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台鐵七堵站今23日清晨接獲通報，1108次區間車第4車（車廂編號 EM9342）車體發現大面積噴漆塗鴉，因塗鴉範圍廣，台鐵的車廂系統無法即時清除，台鐵隨即更換編組，列車最終延遲於今晨06時49分晚5分鐘開出。

鐵路警察局臺北分局七堵派出所接獲台鐵通報後立即展開調查，初步研判為不明人士侵入車廂調度場區，對車廂進行噴漆破壞。警方指出，此行為已涉及《刑法》第354條毀損罪，以及《鐵路法》第68-2條妨害鐵路行車安全等規定。但台鐵從2016年起，迄今最少有3次鐵路車廂停放在調度站高戒備區遭歹徒入侵噴漆，顯見台鐵車廂調度場警力及維安作業等同虛設。

▲台鐵1108車次區間車今晨傳出遭歹徒噴漆塗鴉車廂後仍發車。（圖／翻攝threads）

鐵路警察局表示，已成立專案小組調閱周邊監視器、比對可疑人車動態，積極追查犯嫌行蹤，將依法嚴辦。警方也呼籲，塗鴉破壞不僅造成公物損失，還可能影響列車運作與行車安全，民眾切勿以身試法。但有民眾上傳車廂遭塗鴉照片引發熱議：「像這種的犯案後早就跑到國外去了」、「能針對歹徒求償嗎？」

▲台鐵列車遭塗鴉，過去10年共發生3次。（圖／記者張君豪翻攝）

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝 疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝 總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」