李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

▲台北副市長李四川。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前接受徵召、即將代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧受訪時表示，不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢。潛在對手台北市現任副市長李四川則回應，「施政並非穿著漂亮」。對此，民進黨性別平等事務部今（25日）譴責，李副市長對於「年輕和創意」的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」嗎？請李四川副市長收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟。

性平部指出，李四川故意不談巧慧委員擔任立委期間在中央與地方的貢獻，而是以「穿著漂亮」來回擊對手有自信的宣示，這樣的操作意圖是要對一位年輕、有專業的女性政治人物貼上什麼樣的標籤？他以資深男性 高高在上的姿態去評論具有法律專業與問政實蹟的女性政治人物，這點跟考考男完全是如出一轍。

性平部表示，李四川的「花瓶」隱喻最適合送給台北市長蔣萬安，提醒他好好檢視任期內到底做了哪些實實在在的政績？這樣傲慢又老派的想法，顯示李四川對臺灣年輕社群的活力與文化一無所知，連觀念都無法更新的政治人物，會有能力帶領快速發展中的新北市迎向未來嗎？

性平部呼籲，請李四川副市長收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟，進步城市需要的不是空口說白話、傲慢過時的政治人物，而是一位就事論事的市長。

