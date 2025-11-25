曝柯文哲啟動「土城十講」　黃國昌掛保證：絕不像賴清德講不下去

▲柯文哲啟動土城十講。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌24日透露，前民眾黨主席柯文哲將啟動「土城十講」，而且自己跟大家保證土城十講一定講完，絕對不會像賴清德的「團結十講」，講到後來講不下去，自己去參加第一講，有在節目分享自己的觀察跟看法，就是總統賴清德到底在搞什麼。柯文哲隨即釋出「今天來民眾黨部走走」影片，片中柯文哲與民眾黨主席黃國昌合體，當聽到被形容是「兩個太陽」，柯直言，兩個太陽比沒有太陽好，民眾黨現在根本就是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠。

黃國昌24日晚間在YT頻道直播表示，柯文哲將開始一個非常重要的旅程，將有一個系列的演講，那個系列演講的名稱是「土城十講」，而且自己跟大家保證土城十講一定講完，絕對不會像賴清德的「團結十講」，講到後來講不下去，因為講完後真的是噓爆、嗆爆了，大概所有賴清德身邊的人都叫他千萬不要再講下去了，再講下去事情會越來越大條。

黃國昌表示，自己24日去參加老大柯文哲土城十講的第一講，有在節目分享自己的觀察跟看法，就是賴清德到底在搞什麼。

柯文哲隨即也釋出一段「今天來民眾黨部走走」的影片，片中柯文哲與民眾黨主席黃國昌合體，當柯文哲聽到被形容是「兩個太陽」，他直言，兩個太陽比沒有太陽好，民眾黨現在根本就是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠。

黃國昌今早受訪被問到「土城十講」一事表示，柯文哲主席在關押的時候唸了非常多書，認為每一本書都蘊含作者的智慧以及可以帶給讀者的啟發，所以土城十講會希望從念過的好書裡面擷取智慧，跟更多朋友分享。柯文哲對自己的土城十講是胸有成竹，絕對不會像賴清德的團結十講，講了幾講以後就講不下去。

黃國昌認為，土城十講當然有點自我嘲諷的意味，但是也凸顯，當面對民進黨政府政治追殺時，作為在野黨重要領袖，柯文哲主席的高度跟格局。