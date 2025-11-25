鄭麗文嗆民進黨破壞民主　綠酸：稱「共軍圍台是保護台灣」的才是

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前參加秋祭追思共諜吳石等人，昨再以紀念建黨131週年向總裁及蔣經國先生致敬，前往慈湖、大溪陵寢謁陵，並痛批「民進黨是台灣民主的破壞者」。對此，民進黨今（25日）回應，這句話從曾經主張「國共都一樣，國民黨不把台灣人當人看，是一個喪盡天良的殘暴政權」的鄭麗文口中講出來，根本是天大的笑話，壞法治、親獨裁、毀選舉，國民黨才是台灣民主最大破壞者。

鄭麗文昨痛批民進黨，因為台灣民主轉型最大的獲益者就是今天的執政黨、民進黨，但台灣民主最大破壞者也是民進黨，過去十年，民進黨侵犯新聞與言論自由、破壞司法獨立、藐視國會尊嚴、行政擅權專斷等，所作所為腐蝕台灣民主憲政基石，台灣好不容易的民主成就一點一滴毀在民進黨手裡。

對此，民進黨表示，細數國民黨最近一年多以來的行徑，以及鄭麗文本人的言論，必須說「國民黨才是台灣民主最大的破壞者」國民黨重回「國會最大黨」後，罔顧選民對民生優先、施政穩定的期待，先後強推諸多違憲法案，先是國會擴權法案被憲法法庭宣告違憲，又一口氣修惡選罷法、憲訴法、財劃法，意圖架空行政權與司法權運作。

民進黨提到，而且，在立法過程中，動不動就「逕付二讀」跳過委員會討論、「協商過水」無視朝野對話，甚至「邊修改邊表決」導致法案與預算提案錯誤百出，程序正義完全「0分」。

民進黨指出，鄭麗文自上任國民黨主席以來，公開對國際媒體宣稱「普丁不是獨裁者」，又出席祭悼共諜活動。鄭麗文也毫不迴避親中、親共言論，諸如「解放軍圍台是保護台灣」，附和共軍擾台具管轄權，或是「和平統一，兩岸中國人有能力做到」等謬論一講再講。這種親獨裁、讚極權的政治人物，根本沒有民主素養可言。

民進黨表示，國民黨自己還帶頭破壞民主選舉的遊戲規則，幾乎所有縣市黨部都涉案的大規模造假連署，即使害得數十名黨工、幹部因為違法而被判刑有罪，依然從不道歉。最近國民黨更變本加厲，一口氣推出公投綁大選、不在籍投票、國籍法修法等一連串爭議法案，不僅會讓選舉混亂，還直接強推中國籍可參政，一步步侵蝕台灣得來不易的民主選舉制度，讓中國有直接介入台灣選舉的空間。

民進黨指出，事實擺在眼前，中國國民黨就是一個破壞法治、毀壞民主選舉的政黨；中國國民黨有一個親近極權、讚揚極權的主席。中國國民黨才是台灣民主最大的破壞者。