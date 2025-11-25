中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

▲中國旅遊禁令，被預期衝擊日本觀光業。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

中國祭出旅遊禁令之後，大規模團客取消赴日行程的報導頻傳，但業界人士與分析認為實際衝擊有限，因為如今中國赴日遊客的占比之中，團客比例已經大幅下降，僅剩1成左右，其餘近9成都是自由行的個人遊客。

北京16日呼籲民眾避免赴日旅遊之後，日媒紛紛報導觀光旅遊業的衝擊，包括三重縣松阪市某飯店20日起損失約100人次住客，愛知縣常滑市某飯店17日起接獲逾2000人團客退訂，愛知縣蒲郡飯店超過1000人取消預訂，總部位於東京的「東日本國際旅行社」也失去今年剩餘時間的8成訂單。

《商業內幕》日本版指出，雖然乍看之下會有「取消潮來襲」的印象，但仔細閱讀就會發現取消的均為團體旅遊。根據中方資訊及旅行社相關人士，這些旅行團大多是由內陸或東北部出發的國營企業旅遊或教育旅行等，官方色彩較濃厚。

報導進一步指出，對於大量接待中國團客的旅宿觀光業者而言，這確實是一次沉重打擊，但並不能反映中國赴日旅遊市場的全貌，因此業界人士對此看法相對冷靜。

首先，在訪日外國遊客之中，中國人占比已經不如以往地占據壓倒性多數。觀光廳統計，2025年1至10月訪日外國旅客總數達3554萬7200人次，中國遊客雖增40.7％至820萬3100人次，但整體比例僅23％，低於新冠疫情前2019年的30％，「中國遊客雖仍是日本入境旅遊的重要目標客群，但增長空間來自於其他地區。」

此外，中國遊客的旅行風格也有所轉變。根據觀光廳統計，2015年中國遊客團體旅遊比例高達42.9%，但2025年4至6月已降至11%。換句話說，如今中國遊客近9成都是個人自由行，集體取消的團體旅遊只占1成左右。

值得注意的是，中國大型航空公司提供日本航線免費取消服務，據報已有54萬筆退票，但僅適用於12月31日之前的旅程。分析認為，此舉可能反映了「希望情況在今年內好轉」的期待。

