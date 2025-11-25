　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

▲▼陸客前往日本旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國旅遊禁令，被預期衝擊日本觀光業。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

中國祭出旅遊禁令之後，大規模團客取消赴日行程的報導頻傳，但業界人士與分析認為實際衝擊有限，因為如今中國赴日遊客的占比之中，團客比例已經大幅下降，僅剩1成左右，其餘近9成都是自由行的個人遊客。

北京16日呼籲民眾避免赴日旅遊之後，日媒紛紛報導觀光旅遊業的衝擊，包括三重縣松阪市某飯店20日起損失約100人次住客，愛知縣常滑市某飯店17日起接獲逾2000人團客退訂，愛知縣蒲郡飯店超過1000人取消預訂，總部位於東京的「東日本國際旅行社」也失去今年剩餘時間的8成訂單。

《商業內幕》日本版指出，雖然乍看之下會有「取消潮來襲」的印象，但仔細閱讀就會發現取消的均為團體旅遊。根據中方資訊及旅行社相關人士，這些旅行團大多是由內陸或東北部出發的國營企業旅遊或教育旅行等，官方色彩較濃厚。

報導進一步指出，對於大量接待中國團客的旅宿觀光業者而言，這確實是一次沉重打擊，但並不能反映中國赴日旅遊市場的全貌，因此業界人士對此看法相對冷靜。

▲▼日本旅遊,日本機場。（圖／達志影像／美聯社）

首先，在訪日外國遊客之中，中國人占比已經不如以往地占據壓倒性多數。觀光廳統計，2025年1至10月訪日外國旅客總數達3554萬7200人次，中國遊客雖增40.7％至820萬3100人次，但整體比例僅23％，低於新冠疫情前2019年的30％，「中國遊客雖仍是日本入境旅遊的重要目標客群，但增長空間來自於其他地區。」

此外，中國遊客的旅行風格也有所轉變。根據觀光廳統計，2015年中國遊客團體旅遊比例高達42.9%，但2025年4至6月已降至11%。換句話說，如今中國遊客近9成都是個人自由行，集體取消的團體旅遊只占1成左右。

值得注意的是，中國大型航空公司提供日本航線免費取消服務，據報已有54萬筆退票，但僅適用於12月31日之前的旅程。分析認為，此舉可能反映了「希望情況在今年內好轉」的期待。

逾千中國遊客退訂「還想免費取消」　日老字號飯店：很為難

中國人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

 
11/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

駐韓美軍MQ-9「死神」無人機墜海！　疑人為操控墜毀

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

日本首相高市早苗日前「台灣有事論」引起中國不滿，遭到外交與政策層面施壓，但日媒最新民調顯示，高市內閣支持率仍高達72％。對此，日本學者小笠原欣幸24日分析，由於此次調查是在台灣有事發言以及中國方面反彈後進行的，因此頗具參考價值，支持率可以説相當高，然而，日本經濟和日中關係正處於高度不確定狀態。此外，日本國內部分人士擔憂高市是否能保持言行穩定性，而首相本人是否意識到這點，也是關鍵。

陸解放軍報：軍國主義餘毒未除才是「日本有事」

陸解放軍報：軍國主義餘毒未除才是「日本有事」

與川普通話結束　高市：談及習近平對話內容

與川普通話結束　高市：談及習近平對話內容

鬧到聯合國　北京施壓全球選邊站

鬧到聯合國　北京施壓全球選邊站

高市將與川普通話　「台灣問題」立場成焦點

高市將與川普通話　「台灣問題」立場成焦點

日本旅遊團體旅遊自由行高市早苗台灣有事

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

