大陸 大陸焦點 特派現場

一切後果日方承擔！　陸解放軍報：軍國主義餘毒未除才是日本有事

▲▼ 台灣有事多是日本惹的事，軍國主義余毒未除才是真正“日本有事” 。（圖／翻攝 解放軍日報）

▲陸解放軍日報發文痛批：台灣有事多是日本惹的事，軍國主義餘毒未除才是真正「日本有事」 。（圖／翻攝 解放軍日報）

記者任以芳／綜合報導

大陸《解放軍報》今（25）日於要聞版刊發重磅評論《軍國主義餘毒未除才是「日本有事」》，再次點名日本首相高市早苗近期涉台錯誤言行，直指日本右翼政客逆國際大勢而動，不僅在歷史問題上大開倒車，更藉台灣議題挑釁生事，顯露復辟軍國主義亡魂的危險動向。文章也痛批，「台灣有事，多是日本惹的事」，呼籲國際社會必須對日本軍事擴張保持高度警惕。

日本首相高市早苗近日出，台灣問題可能構成日本「存亡危機事態」，暗示武力介入台海局勢，引發強烈關注。大陸《解放軍報》今25日清晨發文痛批「邏輯極其荒謬、態度極其囂張、影響極其惡劣」。

該評論稱，不僅嚴重干涉中國內政，更暴露日本在歷史罪責上毫無反思。評論指出，涉台挑釁「必然遭到中國迎頭痛擊」，也已引起國際社會的強烈警惕。

評論回顧，「台灣有事，多是日本惹的事。」日本軍國主義自明治維新後即蠢蠢欲動，1874 年藉口「牡丹社事件」侵台，對原住民施行大規模殺戮；1895 年又通過《馬關條約》強行割占台灣，施行長達近 50 年的殖民統治，使 65 萬台灣同胞遭受深重苦難。二戰結束後台灣回歸祖國懷抱，但日本軍國主義陰魂不散，始終懷抱不該有的覬覦之心。因此，日本是最沒有資格談「台灣有事」的一方。

「如何解決台灣問題，完全是中國人自己的事，不關日本的事。」評論強調，《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法文件清楚確認台灣屬於中國，台灣問題純屬中國內政，一個中國原則更是國際社會普遍共識。日本既對中國人民與台灣同胞負有歷史罪責，更應在涉台問題上謹言慎行。

文章指出，歷史與現實充分證明，軍國主義餘毒未除才是真正的「日本有事」。從發動侵華戰爭造成超3500萬中國軍民傷亡，到襲擊珍珠港引發太平洋戰爭，日本軍國主義不僅給世界人民造成深重災難，也把本國拖入戰爭泥潭，使日本成為唯一遭受原子彈轟炸的國家。日本軍國主義軍事擴張史，也是回旋鏢不斷刺向自身的毀滅史

文章表示，日本右翼政客逆國際大勢而動，不僅在歷史問題上大開倒車，還冒天下之大不韙借台灣生事，更大幅提升防衛預算、發展遠程攻擊能力、試圖修改“無核三原則”，大有復軍國主義亡魂之勢。對於這一動向，國際社會必須始終保持高度警惕。

文章嚴正警告，「中國人民和人民軍隊不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。」如果高市早苗等日本政客執意在錯誤的道路上一意孤行，包括中國在內的國際社會絕不會聽之任之，由此引發的一切後果都將由日方承擔。

相關新聞

與川普通話結束　高市：談及習近平對話內容

與川普通話結束　高市：談及習近平對話內容

日本首相高市早苗25日上午與美國總統川普（Donald Trump）進行了電話會談。

高市將與川普通話　「台灣問題」立場成焦點

高市將與川普通話　「台灣問題」立場成焦點

新華社稱川習通話大談台灣　川普發文「完全沒提到」全文曝光

新華社稱川習通話大談台灣　川普發文「完全沒提到」全文曝光

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 遭炎上

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 遭炎上

最新民調！6成日人認同高市「台灣有事」發言

最新民調！6成日人認同高市「台灣有事」發言

高市早苗涉台錯誤言論解放軍報軍國主義

