黃子佼稱「和受害者全和解」有可能嗎？律師曝關鍵字：有錢真好

記者曾筠淇／綜合報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，高等法院判刑1年6月、緩刑4年。而黃子佼也有透過律師發布聲明，宣稱已與全部30多位被害人達成和解。對此，律師林智群直言，他的心得就是有錢真好，「黃子佼持有2200多片未成年人影片，被害人只有30幾個，可能嗎？」

黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審審理後，讓雙方試行調解，最後黃子佼於24日透過律師發布聲明，宣稱已與全部30多位被害人達成和解。全案於25日宣判，高等法院改將他判刑1年6月、緩刑4年。可上訴第三審。

林智群就在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文點出關鍵字「緩刑」，而他的心得就是「有錢真好」，在法院裡面，雖然不是有錢買生、沒錢買死，但有錢人在訴訟過程中，確實可以取得優勢。

林智群也舉例，有錢人就可以找到好律師處理案子，且也有財力和被害人和解，「換取被害人原諒+法院給緩刑」。不過林智群也直言，黃子佼聲稱和所有被害人和解，「我覺得不太可能」，因為黃子佼持有2200多部未成年影片，被害人只有30幾人，可能嗎？

林智群也說，黃子佼只是跟「願意站出來告他」的被害人和解，那些擔心二次傷害而不願意出來的被害人、找不到人的被害人，「黃子佼是不可能找到他們和解的」。

