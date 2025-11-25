台南安親班爆不當管教！6歲童疑遭女師肘擊心窩瘀青　教育局開罰

▲台南永康區某知名連鎖安親班驚爆不當管教，家長控訴6歲兒子遭女師肘擊心窩，並驗傷報案。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區一間知名連鎖安親班驚傳不當管教事件，一名鍾姓家長控訴，年僅6歲的兒子疑似遭女老師以手肘擊打心窩，導致胸口瘀青，家長帶孩子驗傷並向警方與教育局投訴，台南市教育局指出，已會同社會局調查，惟該中心在聘雇涉案師資前，未依規定申報資料予教育局，將依規定裁罰負責人5萬元。

家長指控，事發當天孩子放學回家吃飯，孩子反應在安親班遭老師「肘擊」，發現孩子胸部心窩出現大片瘀青，11月11日家長立即驗傷報案，並向安親班詢問。惟當事老師態度惡劣，反駁孩子指控，聲稱自己「只是手掌不小心揮到」，全程沒有一句道歉。孩子現在晚上睡覺會驚叫，也說不敢再去安親班，還提到老師會打「他們」，家長也懷疑是否有其他孩子受害。家長並指出，事發地點剛好落在監視器死角，畫面拍不到完整過程，很難不懷疑該名老師是挑「監視死角」打小孩。

▲家長發現孩子胸口瘀青後報案驗傷，警方已調閱監視器畫面釐清案情。

園方案發後指出，園方一再宣導不得有體罰行為，若違規絕不寬貸，但事情仍需講求證據，「不能因孩子一句話就抹滅老師的努力。」並稱其他孩子對該名老師甚為喜歡。

▲台南市教育局主秘陳宗暘。（圖／記者林東良翻攝）

台南市教育局主秘陳宗暘表示，有關永康區某兒童課後照顧服務中心不當管教案，教育局已會同社工至該中心行政稽查，查該中心在聘僱行為人前，未依兒少法第81-1條第6項規定檢具文件報教育局核准，後續將依同法第105-2條規定，裁罰負責人新台幣5萬元罰鍰。

陳宗暘指出，同時涉案老師自11月12日起已暫緩到該中心靜候調查，等待社會局完成社政調查結果，教育局將盡速召開不適任人員認定委員會，依情節認定其1-4年或終身不得任教之資格。