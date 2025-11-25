　
社會 社會焦點 保障人權

繼偷拍又傳霸凌！屏東警隊長嗆女警「喝農藥去死」：沒死就辦店家

▲屏東縣政府警察局 。（圖／資料照）

▲屏東縣警察局繼爆出男警偷拍，又發生隊長疑涉霸凌女警案。（圖／資料照）

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣警察局今年7月爆出有男警以手機偷拍女警如廁，至少2人受害，怎料日前又傳出隊長涉及性騷、霸凌女警，怒轟對方「去喝農藥死一死」、「如果喝不死，就去辦那家農藥行」，女警無法忍受調離現職依舊被隊長整天找麻煩，決定提告。

初步了解，女警某次因討論工作問題與隊長發生爭執，竟遭對方辱罵「去喝農藥死一死」、「如果喝不死，就去辦那家農藥行」，女警聽完真的跑去買了農藥，問隊長要怎麼喝，但隊長見狀也豪不在意，反諷「你那樣喝死不了」，在場其他同事聽完也都傻眼不已。

後續女警多次與隊長發生爭執，一度氣到哮喘發作送醫，最終被逼離偵查隊調到派出所，夢魘卻未結束，隊長仍不斷以工作交接及未處理的業務為由繼續到派出所找麻煩，甚至疑似脫口性騷言語，女警不忍決定提告。

屏東縣警察局接獲告訴後，目前已啟動委員會進行調查，並將該名隊長調離現職，釐清案情。據悉，該隊長以前曾發生下屬副隊長被逼到輕生事件，當時就傳出因隊長作風強硬，讓大家壓力都很大。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

