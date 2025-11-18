　
館長曬離職員工私訊　他控被小偉、總監霸凌「已重度憂鬱」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲館長曝光前員工的爆料。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日館長和幾位兄弟的糾紛延燒，面對面對元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉的指控，館長17日在直播中展示離職員工「於叡（Ray）」的爆料。Ray指控公司內部管理混亂，他回任時被吳明鑒「凹8萬元」、被小偉霸凌，造成憂鬱、兩度離職。吳明鑒18日則發長文逐點反擊，強調許多指控「不是我做的，不要塞到我身上。」

館長直播曝光的對話中，Ray指控自己回鍋當一級主管後，吳明鑒竟扯說沒收到指示，還「凹一個8萬的數字且沒有獎金」。此外，他提到自己扛了大量工作、館內混亂的清潔整改卻被交給吳處理，結果「整個強硬亂搞、邏輯死亡」，讓他完全猜不透公司方向。

最嚴重的則是他指控小偉對他「極致情緒化的瘋狗式霸凌」，第一次離職就已重度憂鬱、「憂鬱到想自殺」，第二次回鍋仍然遇到同樣問題，身為區經理也無法逃避霸凌，「沒辦法在新莊繼續面對那些不講理的流氓」。

Ray更說，二度離開前曾想向館長講出全部真相，但「被鑒阻止了」，最後對館長喊話，「你真的欠我一個道歉。」並恭喜他「終於把這些垃圾掃地出門」。

不過，面對指控，吳明鑒18日凌晨1時許在臉書PO出一篇千字文反擊，他表示，高級主管的任命事務都必須經過館長下決策才能執行，就算他同意，仍需再經過館長，這是所有員工都知道的事情，他沒有插手管其他員工的獎金，就連蘆洲館收益規劃也是館長不滿績效提升過慢才會喊卡，這些都有會議紀錄可以查。

吳明鑒指出，現在館長口中的現職員工、主管與離開的人請捫心自問，「從成立到現在，我最大的程度也只能幫你們的所有問題傳達給館長與之討論，最後拍板的還是館長，因為我不懂健身，所有公司的事只要他不同意，我說都沒用，誰能執行？」

吳明鑒提到，他不清楚其他員工之間的糾紛，因為創立初期他主要負責與房東協調、公司資金缺口和少部分會計業務，不參與人事決策，再後來，除了開設新館與各協力廠商聯繫之外，他是真的沒有什麼重要的事情做，直到2022年林口清潔問題發生，他才在館長的拜託之下出來管理。

然而，吳明鑒說，2024年3月在林口新辦主管會議上，館長叫他不用再管，當土地公就好，接著把分區經理改回原來的一級主管方式，這部分應該也是有會議紀錄可以查。吳明鑒感嘆，公司草創之初原本有3位當時一起學習格鬥的師兄弟要一起合資出金800萬元與館長合作，「我們出錢配合他說的理念與方式成立蘆洲起家店，可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉，指控收受不明資金、職場性騷擾等不當行為，雙方隔空開戰。吳明鑒18日凌晨再度發文回應，表示高級主管的任命事務都必須經過館長下決策才能執行，他從未擋過其他員工的規劃，回想公司草創之初，原本有3位當時一起學習格鬥的師兄弟要合資，「可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」

