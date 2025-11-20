3元老背刺！健身房「創始會員」轟館長噁：每天有霸凌還說不知

▲館長。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者鄺郁庭／綜合報導

「館長」陳之漢連日來遭元老員工「大師兄」李慶元連環爆料，公司管理與職場霸凌爭議也引發外界議論。就有一名自稱「創始會員」的資深會員痛批，館長如今把問題全推給「兄弟」，更嗆他多年來對員工狀況不可能不知道，「你居然說你不知道？你他X還要不要臉！」

該名會員在臉書發文回憶道，2016 年三重館開幕時他就是創始會員，「開館前兩年，三重館幾乎等同於館長辦公室兼直播間。」他表示自己與館長常在半夜同時段訓練，因此親眼看到晚班教練下班後被要求無薪打掃，「打掃完還不能離開，還要等主管檢查，凌晨 3、4 點才走出大門。」外界可能以為是偶爾，但他直言「並沒有！幾乎是日常。」

因此當館長在風波中喊出「什麼都不知道」時，他很傻眼「你居然說你什麼都不知道！？全部推給被你背骨的兄弟就對了？館長你真的很噁心！」他強調自己 2016～2022 年買了 3 次兩年會籍，「幾乎每天訓練」，歷年來受過委屈的員工若想要求道歉，「我都可以作為見證人。」

回顧爭議一事，陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，內容包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議。

不過，館長16日在直播中反擊，砲轟這三人滿嘴謊話，恐嚇勒索長達好幾年，不僅在公司都不做事，每天玩遊戲，且在手遊上的花費就高達數百萬元，「領我的錢、開我的車、吃我的飯，沒有錢就情勒。」