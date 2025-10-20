詭風連釀2起鷹架崩塌！鹿港倒完換彰化...在地人驚喊：好可怕

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地區今日颳起強勁陣風，接連傳出意外！繼鹿港鷹架倒塌、彰化市彰水路一處民宅正在進行外牆修繕的鷹架也不堪強風吹襲，整排倒塌佔用車道，現場險象環生。警方獲報後緊急前往交通管制，幸好未造成人員傷亡，屋主已緊急聯絡施工單位處理，而連續2起鷹架被強風吹倒，更讓在地驚喊：好可怕。

▲彰化彰水路民宅前鷹架不敵狂風應聲崩塌。（圖／民眾提供）

彰化警分局莿桐派出所下午3點37分，接獲報案，指彰水路70之1號前有鷹架倒塌意外。警方趕抵現場發現，整排施工鷹架被強風吹倒，橫躺佔用一個車道，嚴重影響來往車輛通行。經初步了解，該處民宅正在進行外牆維修工程，疑似近日風勢過大，鷹架支撐不住才倒塌。

現場員警立即實施交通管制，指揮車輛避開危險區域，屋主已聯繫怪手及施工人員緊急前來清除，會儘速排除狀況恢復交通。由於正值下午時段，車流量逐漸增加，警方呼籲用路人經過該路段時減速慢行，配合現場指揮。

這波強風也在鹿港鎮傳出災情！位於民俗文物館旁的施工鷹架同樣不堪強風吹襲，不僅整排鷹架搖搖欲墜，部分結構更直接倒塌在鄰宅屋頂，還有鐵架掉落砸中盆栽，碎片散落滿地，讓路過民眾膽戰心驚。相關單位已前往處理，提醒民眾行經施工路段務必注意安全。