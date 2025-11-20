　
大陸 大陸焦點 特派現場

頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她　大媽是「太太組」冠軍

▲▼國際模特兒大賽「中國大媽」奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲國際模特兒大賽「大媽」奪后冠引起外界爭議。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

廣東深圳16日舉辦「國際模特大賽」頒獎儀式，然而，當15號選手被宣佈為女模組廣東冠軍時，讓觀眾們看傻了眼、驚掉下巴，這名從外表上看起來年齡偏大、身形較為豐腴的15號選手明顯與常人認知的「選美后冠」有點「距離」，引起不小爭議。對此，主辦方昨（19）日澄清，15號選手實為「太太組冠軍」，女模組冠軍其實是37號選手，因工作人員誤頒獎杯與證書所致。

▲廣東模特兒大賽女模組冠軍實為37號。（圖／翻攝微博）

▲廣東模特兒大賽女模組冠軍實為37號。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，大賽組委會副主席羅雲琦表示，「15號選手是太太組冠軍，女模特組廣東冠軍實際是37號女模特，此次頒獎證書是透明公開樣式，當時工作人員疏忽，頒錯了證書獎杯，結果鬧了烏龍。」

▲▼國際模特兒大賽「中國大媽」奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲15號選手其實是「太太組」第一名。（圖／翻攝自微博）

事件發生後，一般民眾簡直不敢相信15號選手符合大眾的「審美」條件，可以奪下后冠，因此，網路上紛紛傳出「比賽黑幕」、「資本勝利」、「內定人選」的傳言。

▲廣東模特兒大賽女模組冠軍實為37號。（圖／翻攝微博）

▲37號選手。（圖／翻攝微博）

對此，主辦方表示，已向15號選手致歉並補寄正確證書，也向大眾誠心道歉，否認網傳「帶資進組」的相關傳言。主辦單位強調，此次活動包含女模組、太太組、兒童組與男模組，應分組評選，事件發生純屬意外。

11/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

模特兒大賽選美模特兒頒獎深圳冠軍后冠

