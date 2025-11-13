好市多「24K黃金手鍊」不能退貨！他一算工錢驚呆：這麼高

▲好市多販售黃金飾品。（圖／（左）記者許權毅攝、（右）Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄺郁庭／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）什麼都賣，連精品、鑽石、黃金都有，價格也經常引起討論。就有網友在好市多看到一條金飾，便依照「512 厘＝5.12 錢」換算後推估工錢大約落在1萬5，不禁驚呼「是這樣嗎？工錢要這麼高？」貼文一出立刻掀起討論。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一條金飾的照片，只見商品名稱是「24K黃金手鍊512厘」，標價牌上明寫著「24K金飾商品售出不可退貨」，價格則是9萬1799元。

原PO就試算工錢，512厘是5.12錢，黃金銀樓市價一錢約以1萬5000計算，黃金市價7萬6800元，標價是9萬1799元。結果令他一驚，「所以工錢約1萬5000元？是這樣嗎？這工錢要這麼高？」

貼文引發討論，「好市多的黃金商品 定價不是隨每天銀樓價格浮動的，所以之前也發生過金價漲上去了，賣場裡面的黃金相對低價的狀況」、「好市多的飾金本來就工錢很貴」、「現在工錢很貴，有的還算入設計費。」

其中，不少人推薦想買黃金的話，可以考慮金條，「好市多適合買金塊，可以刷卡還有回饋」、「說真的這種在銀樓大約工錢3-4千元就覺得很多了..如果是我會買金條比較保值。」

另外，好市多雖然向來以「無條件退貨」讓會員感到十分便利，不過好市多在2024年曾公告，未來貴金屬商品包括「金條、金塊、金幣、銀幣、24K黃金金飾」共5款，不接受退貨服務。

有關好市多販賣黃金商品，事實上台灣好市多是全球第一個引進金塊商品的賣場，據了解，當年看準台灣黃金市場熱絡，特地引進販售，曾賣過最高價的黃金商品是「1公斤黃金條塊」要價256萬9699元，售出門市在高雄好市多，而高雄也是全台好市多黃金銷量冠軍的城市。