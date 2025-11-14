取消150歐元免稅！歐盟對「低價包裹」開徵關稅　SHEIN恐遭重擊

▲低價包裹免稅將衝擊強調低價策略的中國電商平台SHEIN、Temu等業者。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲各國財政部長13日在布魯塞爾達成共識，決定把原訂2028年才要取消的低價包裹免關稅制度往前大幅壓縮，最快將在2026年啟動課稅，目標是遏止中國廉價商品大量湧入歐洲市場。外媒點名，這項變革勢必衝擊強調低價策略的中國電商平台SHEIN、Temu等業者。

根據《路透社》報導，歐盟正在加速處理中國商品傾銷議題。會議中，歐盟貿易執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）建議，現行網購商品低於150歐元可免稅的「小額豁免」（de minimis）應提前至2026年第一季取消，並以「簡化臨時關稅」取代；該提案獲財長們拍板同意，後續仍需歐洲議會批准才能正式上路。

原先歐盟執委會規劃2028年才廢除免稅制度，並搭配更大規模的關稅改革，如今等於提前兩年執行。塞夫柯維奇在給財長的文件中直言，「歐洲產業，特別是零售業，一再強調必須立即消除這種扭曲競爭的情況。」

目前SHEIN、Temu、全球速賣通（AliExpress）及Amazon Haul等電商平台，都大量利用這項免稅門檻，直接從中國工廠以極低成本寄送商品至歐洲消費者手中。

措施公布後，歐洲零售業普遍表達支持。丹麥經濟部長羅斯（Stephanie Lose）在記者會表示，取消免稅能「補上長期被系統性濫用、用來逃避關稅的漏洞」。德國電商Zalando也發聲明呼籲加速改革，而瑞典與德國的零售業協會則認為，這次財長共識代表「朝公平競爭踏出的關鍵一步」。