南投竹林驚見乾屍！男失聯44天墜谷亡嘸人知　小貨車深埋灌木叢

▲男子失蹤後家屬苦尋，未料竟在竹林深處連人帶車被發現，已成乾屍。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投草屯昨(23)日發生一起疑似失聯男子死亡案，62歲住在國姓鄉的李姓男子在10月上旬駕駛公司小貨車外出後失聯超過一個月，家屬報案協尋始終沒有消息。直到昨日中午，一位民眾無意間在灌木叢深處發現李男的小貨車和一具男姓乾屍，嚇得立刻報警，屍體身分仍有待確認。

警方表示，李男任職於營造開發公司，10月上旬某日開著公司的白色小貨車出門後再無音訊，家屬10月11日向警方報案失蹤，也詢問李男朋友，卻都沒有李男消息。昨日中午，一位草屯鎮雙冬里的居民沿著山茶巷產業道路下方溪谷查看山泉水管是否破裂，竟在灌木叢深處發現一輛白色小貨車，以及倒臥在駕駛座、已成乾屍的男性遺體，嚇得立刻報警。

▲小貨車墜落位置十分偏僻、隱蔽，難以從路面發現異狀。（圖／民眾提供）

警方到場後確認，墜谷車輛是李男任職的營造開發公司所有的小貨車，由於落點被雜木、竹林完全遮蔽，加上產業道路平日少人經過，難以從路面發現異狀，因此人車失蹤多日未被察覺，該處十分偏僻，手機完全沒有訊號，也使外界更難得知狀況。據悉，李男當天曾與熟識民眾打招呼，對方還提醒「路小要小心」，未料不久後疑似就發生意外。

警方指出，因遺體外觀已嚴重腐敗，無法當場確認身分，已通知家屬到場指認。真正身分仍須待檢察官及法醫相驗、比對鑑識資料後才能確定，事故發生原因也將進一步調查釐清。