　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

南投高山茶新世代接班人　求新求變赴大陸切磋交流

▲▼南投勝峰茶園鄭家如，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲南投勝峰茶園鄭家如。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／福建武夷山報導

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）近日在福建武夷山舉行，在台灣館可以見到不少新生代的面孔前來推廣台灣茶。其中來自南投勝峰茶園的鄭家如已多次赴大陸推廣產品，也藉機與大陸同行切磋交流，以推動產品與觀念的進步。

本屆茶博會以「『三茶』統籌・融合發展」為主題，共設置室內標準展位2300個。其中，台灣館展位數量達200個，較上屆成長14.3％，且本屆邀請參展的茶商涉及到全台灣所有縣市。

鄭家如是製茶家族的第三代傳人，經營著高海拔的茶山。第一次參加茶博會的她受訪表示，出來（交流）才知道自己哪裡不足，也發現人家進步的也很快，並互相學習、交流，例如製茶與美學方面都可以再進步。

近期較勤跑大陸推廣產品的鄭家如提到，就同行的交流而言，大陸的茶型更多，可以喝到更多不一樣的茶口味，也能藉此學習、增加自己的資料庫，是不錯的經驗。

談及開拓大陸市場的動機，鄭家如表示，兩岸距離並不遠，加上大陸人口多、機會多，加上疫情之後，茶葉的消費減少很多，而自家產品在疫情前就有陸港澳的客群，且到現在都有回購，所以她才想到大陸試試看。

▲▼南投勝峰茶園鄭家如，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲勝峰茶園於茶博會的展位吸引不少大陸民眾上門。

鄭家如坦言，這次參加茶博會是以推廣的角度出發。她說，一開始赴大陸參加類似展會時，得失心會比較重，很想促成每一筆的成交，但是後來會發現自己的心態需要調適。

勝峰茶園的銷售早期以台灣市場為主，鄭家如指出，如果觀察到大陸也有不錯的消費能力與客群，她也會慢慢的拓展。她透露，大陸現在的消費水準有所降級，因此推廣單價較高的高海拔茶區產品「真的會蠻辛苦的」，而她想做的是回流客，這樣的客人會比較有黏著性，但她也坦言，好的客人確實是要慢慢找。

當被問及兩岸消費者的差異時，鄭家如強調，不管哪裡的人，只要產品夠好，對品質的把關好、有信用且穩定，消費者的黏著度都會很高，哪怕是產品貴一點。她並透露，目前茶園的銷售額，在兩岸約各佔一半。

▼第十七屆海峽兩岸茶業博覽會。

▲▼第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）16日開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺
獨／OL慘被螫！蜜蜂鑽進安全帽　毒針插入眼皮
獨／台灣ONCE登機巧遇Mina父母！「寵女暖舉」被認出
孫淑媚穿激辣戰袍！　化身「台版Jennie」嗨跳粉全瘋了
快訊／台北18歲女大生南下出遊！意外慘死
富家千金陳屍毒窟！父母砸3000萬追查　驚揭「性侵毆打」被虐
王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

自稱「解放軍上將」騙女友　他「制服太假」被抓進警局

南投高山茶新世代接班人　求新求變赴大陸切磋交流

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

大陸年輕人愛品茗！　鹿谷百年茶廠深耕大陸市場

「世界第一長洞」打卡迷路　陸男失聯6天靠喝地下水生還

又一國際品牌退出中國！黛安芬宣布下月「全面撤櫃」

日中關係對立升溫　北京日料業者嘆比疫情衝擊大

小米汽車電池產線傳起火　官方澄清：操作員失誤「非設計缺陷」

洗衣膠囊爆開噴汁！她右眼被賤到「視力剩0.06」

亂拔「野生金針菇」煮來吃　貴州村民中毒3死2傷

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

自稱「解放軍上將」騙女友　他「制服太假」被抓進警局

南投高山茶新世代接班人　求新求變赴大陸切磋交流

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

大陸年輕人愛品茗！　鹿谷百年茶廠深耕大陸市場

「世界第一長洞」打卡迷路　陸男失聯6天靠喝地下水生還

又一國際品牌退出中國！黛安芬宣布下月「全面撤櫃」

日中關係對立升溫　北京日料業者嘆比疫情衝擊大

小米汽車電池產線傳起火　官方澄清：操作員失誤「非設計缺陷」

洗衣膠囊爆開噴汁！她右眼被賤到「視力剩0.06」

亂拔「野生金針菇」煮來吃　貴州村民中毒3死2傷

國際自由聯盟通過2挺台決議　民進黨致謝：明確支持台灣民主韌性

自稱「解放軍上將」騙女友　他「制服太假」被抓進警局

板橋最美空中花園吃鍋！49樓俯瞰城市夜景　一次喝遍台越泰式調酒

韓傳奇樂團前主唱涉47億投資詐騙案！　3萬人受害辯：不知是犯罪

帶狀皰疹復發率高　醫示警「6大高風險群」睡不好、壓力大都中招

南消三大隊導入 AI × 短影音！　義消防災宣導全面升級

台中警與菜市場合作宣導防詐　「送肉包、玩順口溜」婆媽讚爆

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

雲豹韓援三本柱自曝「夢幻變裝」　徐賢淑想化身人造人18號

溫泉+美食療癒環島遊標配！票選全台19溫泉區美食送住宿券

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

大陸熱門新聞

國際品牌退出中國！黛安芬下月全面撤櫃

高市早苗涉台言論延燒　中方外長王毅強硬回應

紅果短劇曝演員收益！霸總劇男神單部分帳658萬元

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

威嚇日本？陸在渤海、黃海軍演

樊振東連贏3局！王楚欽懊惱「用頭撞球桌」

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！瞬間變炸彈

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

洗衣膠囊爆開噴汁！她右眼被賤視力剩0.06

學者：中日爭端會平息　但亞太格局已改

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

員工「偷150支鋼筆」被判7年

吃「野生金針菇」　貴州村民中毒3死2傷

更多熱門

相關新聞

大陸年輕人愛品茗！　鹿谷百年茶廠深耕大陸市場

大陸年輕人愛品茗！　鹿谷百年茶廠深耕大陸市場

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）近日在福建武夷山舉行，不少台灣茶品牌前往交流推廣。來自南投鹿谷觀光農園的父子張裕源與張文信，接力深耕大陸市場，期望將台灣茶發揚光大。

引進英式茶概念　台灣百年烏龍茶品牌拼創新

引進英式茶概念　台灣百年烏龍茶品牌拼創新

武夷山大紅袍有故事　相傳治癒皇后疾病

武夷山大紅袍有故事　相傳治癒皇后疾病

長照新制加入交通補助　家屬鬆口氣

長照新制加入交通補助　家屬鬆口氣

砂石車硬闖紅燈！女騎士被撞險喪命

砂石車硬闖紅燈！女騎士被撞險喪命

關鍵字：

茶博會福建武夷山南投

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

2026馬年！　3生肖走大運

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面