南投高山茶新世代接班人　求新求變赴大陸切磋交流

▲南投勝峰茶園鄭家如。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／福建武夷山報導

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）近日在福建武夷山舉行，在台灣館可以見到不少新生代的面孔前來推廣台灣茶。其中來自南投勝峰茶園的鄭家如已多次赴大陸推廣產品，也藉機與大陸同行切磋交流，以推動產品與觀念的進步。

本屆茶博會以「『三茶』統籌・融合發展」為主題，共設置室內標準展位2300個。其中，台灣館展位數量達200個，較上屆成長14.3％，且本屆邀請參展的茶商涉及到全台灣所有縣市。

鄭家如是製茶家族的第三代傳人，經營著高海拔的茶山。第一次參加茶博會的她受訪表示，出來（交流）才知道自己哪裡不足，也發現人家進步的也很快，並互相學習、交流，例如製茶與美學方面都可以再進步。

近期較勤跑大陸推廣產品的鄭家如提到，就同行的交流而言，大陸的茶型更多，可以喝到更多不一樣的茶口味，也能藉此學習、增加自己的資料庫，是不錯的經驗。

談及開拓大陸市場的動機，鄭家如表示，兩岸距離並不遠，加上大陸人口多、機會多，加上疫情之後，茶葉的消費減少很多，而自家產品在疫情前就有陸港澳的客群，且到現在都有回購，所以她才想到大陸試試看。

▲勝峰茶園於茶博會的展位吸引不少大陸民眾上門。

鄭家如坦言，這次參加茶博會是以推廣的角度出發。她說，一開始赴大陸參加類似展會時，得失心會比較重，很想促成每一筆的成交，但是後來會發現自己的心態需要調適。

勝峰茶園的銷售早期以台灣市場為主，鄭家如指出，如果觀察到大陸也有不錯的消費能力與客群，她也會慢慢的拓展。她透露，大陸現在的消費水準有所降級，因此推廣單價較高的高海拔茶區產品「真的會蠻辛苦的」，而她想做的是回流客，這樣的客人會比較有黏著性，但她也坦言，好的客人確實是要慢慢找。

當被問及兩岸消費者的差異時，鄭家如強調，不管哪裡的人，只要產品夠好，對品質的把關好、有信用且穩定，消費者的黏著度都會很高，哪怕是產品貴一點。她並透露，目前茶園的銷售額，在兩岸約各佔一半。

▼第十七屆海峽兩岸茶業博覽會。