展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？　蔡宗豪痛批文化局品質失守

▲蔡宗豪提供照片指出，展場投影未調校到位，神像影像遭切半，質疑文化局驗收流程失靈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局主辦的《天清清地靈靈》展覽爭議不斷，國民黨台南市議員蔡宗豪實地勘查後直言，展覽宣稱以《道德經》精神為策展核心，強調天地、靈性與美學連結，但現場呈現卻完全不符理念，不但瑕疵連連，細節粗糙到「看不出花了百萬」，他要求文化局公開經費明細、委外流程與驗收紀錄，向市民說明預算究竟用在何處。

蔡宗豪指出，展場多件作品為借展品，其餘大多是以簡易材料搭配投影構成，質感參差不齊。他質疑文化局編列近百萬預算，卻看不出應有的專業度，「到底把錢花去哪裡？」

更讓蔡宗豪無法接受的，是展區連最基本的技術檢查都沒做好。他提供現場照片指出，展場大幅投影未經調校，神明影像被切掉一半，不僅嚴重影響呈現，更屬對宗教文化的不敬。他痛批：「連投影都沒調好，文化局到底有沒有驗收？」

此外，展覽核心主題之一「延陵道壇」的「陵」字竟被誤植為「靈」，錯誤清楚印在展牆上。蔡宗豪直言，這種象徵性極高的道教內文竟出現誤植，顯示主辦單位在審稿、校對、驗收完全失守，「連道壇名稱都能寫錯，文化局在做什麼？」

蔡宗豪表示，從內容到技術、管理全數失衡，整體品質「完全不像是六都水準」，更不像是一個號稱耗資兩百萬的展覽。他強調，美術館是城市的文化門面，文化局卻連基本展覽品質與尊重宗教都把關失敗，根本有違臺南文化首都的名聲。

蔡宗豪要求文化局儘速公布：展覽所有經費細項、委外合作流程、驗收與複查紀錄。他強調，既然作品粗糙、錯誤明顯，文化局就有責任向市民交代錢花在哪裡，「不能只編列百萬，成果卻不堪入目。」