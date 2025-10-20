BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

▲BLACKPINK高雄開唱帶來驚人3億觀光產值，夜市直至深夜排隊人潮仍舊不散。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

「BLACKPINK in your area」！南韓大勢女團BLACKPINK相隔2年半重返高雄世運開唱，2日場內外人數總計突破12萬，廣大粉絲更帶來高雄夜市商圈消費人潮，人潮直至凌晨1、2點仍未散去，此波演唱經濟為高雄店家、商圈夜市、百貨旅宿創造3億元觀光產值。

粉紅浪潮席捲高雄，BLACKPINK 世巡高雄站狂吸人潮，高雄捷運公司統計，18、19日全日總運量分別是32萬2601人次、28萬1511人次，其中18日的運量是2025年最高日運量。

▲BLACKPINK 週六演唱會場內外即時人數達6.3萬人（圖／記者許宥孺翻攝）



六合夜市總幹事詹金翰笑說，2年半前BLACKPINK所帶來的效益就讓攤商們印象深刻，這個週末BLACKPINK 演唱會再次帶來驚人人潮，從週五傍晚開始一路火熱到週日深夜，演唱會結束後散場人潮更是持續湧入，凌晨1、2點許多攤商的排隊人潮依然不散，忙得手都沒停過。越來越多海內外巨星演唱會在高雄舉辦，六合夜市已經是「國際級的粉絲補給站」，有來自韓國、港澳、東南亞的粉絲，拿著應援手燈在各攤商排隊消費，相當熱鬧。

吉林夜市主委陳浩陽也提到，上週起就有時常聽到攤商和客人在討論粉紅應援，大家都相當期待BLACKPINK帶來的廣大熱情粉絲。週末兩天到了晚上十點多，果然湧入許多穿粉色衣服、打扮時髦的年輕歌迷，聽完演唱會就趕緊來續攤吃宵夜，珍珠奶茶、蚵仔煎、蒸餃、八寶冰等夜市知名美食都有排隊人龍，整體人潮成長約有3成以上。

▲▼攤商忙的手都沒停過，業績成長至少3成。（圖／記者許宥孺翻攝）

瑞豐夜市「PPFish 魚米花」的年輕闆娘表示，BLACKPINK演唱會帶來的經濟效益，讓夜市攤商們都超級有感，搭配市府推出憑門票贈送的商圈夜市優惠券，這幾天人潮盛況空前，攤位幾乎從開攤到打烊都排著長長隊伍，期待下個月TWICE首次台灣演唱會在高雄，能再與來自各國的粉絲相見。

「將粉絲擺在C位！」高雄經發局長廖泰翔表示，從文化局與主辦單位理想國合作「LIGHT UP 高雄IN PINK」點亮粉紅話題，捷運左營站設置的歡迎打卡牆，中央公園商圈舉辦的前夜祭「K-pop隨播即跳」，交通局的「BE BLINK!BE SAFE!」行人號誌彩蛋，以及歌迷朋友所熟悉的50元商圈夜市優惠券等，一連串的「城市級應援」更帶動全市熱情迎接粉紅經濟，要讓海內外歌迷朋友藉由追星，認識專屬高雄的海港美景、小吃美食到觀光景點。

▲▼BLACKPINK高雄開唱！高雄地標、百貨都點亮粉紅燈應援。（圖／記者許宥孺攝）

