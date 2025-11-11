村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

▲《Mr.の奇想愛情》展出Mr.大型繪畫、雕塑、收據繪畫等未曾於台灣呈現的作品。（圖／高雄市文化局提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄內惟藝術中心開館3年，首次特展邀請到日本超扁平與新普普代表藝術家Mr.推出《Mr.の奇想愛情》，展期自今（11）日起開跑，有大型繪畫、雕塑、收據繪畫等未曾於台灣呈現的作品，以及大型戶外少女、夜間展場長型落地窗貼等高雄限定元素，喜歡萌系動漫不容錯過。

▲日本超扁平藝術、新普普藝術代表性的藝術家Mr.於內惟藝術中心舉辦台灣公立美術館首次個展。（圖／高雄市文化局提供）



Mr.是日本舉世聞名藝術大師村上隆的大弟子，也是當代藝術界的重要人物，個展遍佈世界各地知名美術館。他長期關注並深入探索日本的御宅族文化，將動漫少年、少女形象以及日本日常生活街道情景加以解構、重組，並注入個人情感與反思。Mr.作品中那些看似甜美、純真又可愛的圖像背後，實則潛藏著對當下社會議題的深切關照，包含戰爭、衝突等，橫跨數位時代的身份焦慮、虛擬社群的疏離與連結，到全球化下的文化認同課題。

▲《Mr.の奇想愛情》邀請田川市美術館館長工藤健志擔任策展人。（圖／高雄市文化局提供）



本次展覽由田川市美術館館長工藤健志策展，細膩呈現Mr.自1990年代以來的創作脈絡和代表作品，展出內容包括大型繪畫、立體雕塑、早期收據塗鴉等多元作品，許多作品更是首次在台灣亮相。

工藤健志表示，日本的動畫、漫畫和遊戲文化在台灣受到很高的支持，台灣的許多企業在日本也創造非常大的經濟價值，希望這個展覽也成為台日經濟文化交流的象徵之一，也向為這個展一起努力的人們致上謝意。

▲高雄市立美術館館長顏名宏推薦《Mr.の奇想愛情》，許多作品都有藝術家加入高雄限定的元素。（圖／高雄市文化局提供）



高美館館長顏名宏表示，值得一提的是，Mr.自11月1日駐地以來，收集台灣動漫素材進行的現地創作，因應內惟藝術中心場館特性，量身打造的白色外牆大型戶外少女，以及夜間展場長型落地窗貼，少女眼睛還藏有「高雄」二字及旗山香蕉等在地標誌，這些高雄限定元素戶外裝置佈置完成，吸引內惟往來遊客駐足拍照。

內惟藝術中心指出，《Mr.の奇想愛情》特展於11月11日開展，展期至2026年4月26日，特展門票全通路販售中，除了內惟藝術中心售票服務台，Klook、KKday、Trip.com、易遊網、高雄好玩卡、ibon同步銷售。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往觀展，凡持《Mr.の奇想愛情》特展有價門票至內惟服務台，即可獲限量「一卡通綠點50點」兌換券1張。

▲《Mr.の奇想愛情》11月11日起於內惟藝術中心開展，展覽在場館外牆設置大型戶外少女角色。（圖／高雄市文化局提供）

▲《Mr.の奇想愛情》展覽因應場館特性設有夜間展場長型落地窗貼，藏有高雄限定元素。（圖／高雄市文化局提供）