　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

▲《Mr.の奇想愛情》展出Mr.大型繪畫、雕塑、收據繪畫等未曾於台灣呈現的作品。（圖／高雄市文化局提供）

▲《Mr.の奇想愛情》展出Mr.大型繪畫、雕塑、收據繪畫等未曾於台灣呈現的作品。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄內惟藝術中心開館3年，首次特展邀請到日本超扁平與新普普代表藝術家Mr.推出《Mr.の奇想愛情》，展期自今（11）日起開跑，有大型繪畫、雕塑、收據繪畫等未曾於台灣呈現的作品，以及大型戶外少女、夜間展場長型落地窗貼等高雄限定元素，喜歡萌系動漫不容錯過。

▲日本超扁平藝術、新普普藝術代表性的藝術家Mr.於內惟藝術中心舉辦台灣公立美術館首次個展。（圖／高雄市文化局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本超扁平藝術、新普普藝術代表性的藝術家Mr.於內惟藝術中心舉辦台灣公立美術館首次個展。（圖／高雄市文化局提供）

Mr.是日本舉世聞名藝術大師村上隆的大弟子，也是當代藝術界的重要人物，個展遍佈世界各地知名美術館。他長期關注並深入探索日本的御宅族文化，將動漫少年、少女形象以及日本日常生活街道情景加以解構、重組，並注入個人情感與反思。Mr.作品中那些看似甜美、純真又可愛的圖像背後，實則潛藏著對當下社會議題的深切關照，包含戰爭、衝突等，橫跨數位時代的身份焦慮、虛擬社群的疏離與連結，到全球化下的文化認同課題。

▲《Mr.の奇想愛情》邀請田川市美術館館長工藤健志擔任策展人。（圖／高雄市文化局提供）

▲《Mr.の奇想愛情》邀請田川市美術館館長工藤健志擔任策展人。（圖／高雄市文化局提供）

本次展覽由田川市美術館館長工藤健志策展，細膩呈現Mr.自1990年代以來的創作脈絡和代表作品，展出內容包括大型繪畫、立體雕塑、早期收據塗鴉等多元作品，許多作品更是首次在台灣亮相。

工藤健志表示，日本的動畫、漫畫和遊戲文化在台灣受到很高的支持，台灣的許多企業在日本也創造非常大的經濟價值，希望這個展覽也成為台日經濟文化交流的象徵之一，也向為這個展一起努力的人們致上謝意。

▲高雄市立美術館館長顏名宏推薦《Mr.の奇想愛情》，許多作品都有藝術家加入高雄限定的元素。（圖／高雄市文化局提供）

▲高雄市立美術館館長顏名宏推薦《Mr.の奇想愛情》，許多作品都有藝術家加入高雄限定的元素。（圖／高雄市文化局提供）

高美館館長顏名宏表示，值得一提的是，Mr.自11月1日駐地以來，收集台灣動漫素材進行的現地創作，因應內惟藝術中心場館特性，量身打造的白色外牆大型戶外少女，以及夜間展場長型落地窗貼，少女眼睛還藏有「高雄」二字及旗山香蕉等在地標誌，這些高雄限定元素戶外裝置佈置完成，吸引內惟往來遊客駐足拍照。

內惟藝術中心指出，《Mr.の奇想愛情》特展於11月11日開展，展期至2026年4月26日，特展門票全通路販售中，除了內惟藝術中心售票服務台，Klook、KKday、Trip.com、易遊網、高雄好玩卡、ibon同步銷售。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往觀展，凡持《Mr.の奇想愛情》特展有價門票至內惟服務台，即可獲限量「一卡通綠點50點」兌換券1張。

▲《Mr.の奇想愛情》11月11日起於內惟藝術中心開展，展覽在場館外牆設置大型戶外少女角色。（圖／高雄市文化局提供）

▲《Mr.の奇想愛情》11月11日起於內惟藝術中心開展，展覽在場館外牆設置大型戶外少女角色。（圖／高雄市文化局提供）

▲《Mr.の奇想愛情》展覽因應場館特性設有夜間展場長型落地窗貼，藏有高雄限定元素。（圖／高雄市文化局提供）

▲《Mr.の奇想愛情》展覽因應場館特性設有夜間展場長型落地窗貼，藏有高雄限定元素。（圖／高雄市文化局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大馬警長證實：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」
LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明
賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來
仙塔律師現身！　完妝亮相笑臉拒認罪
快訊／走山危機！蘇澳河水暴漲山壁滲水　急撤107人
驚見大量熊腳印！　札幌急宣布「圓山公園封閉兩週」
快訊／亞棒總發聲明：中國CPB聯賽未設上海兄弟隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明

中度磁暴今晚起影響24小時　導航、無線電恐短暫中斷

立榮航空傍晚起停飛離島　華信晚間取消11航班

台鐵光復隧道北口淹水「鳳林=瑞穗停駛」　部分新自強號開放站票

台中夜市「老鼠加料」鍋燒麵　員工一敲「整隻掉進鍋熬湯」

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

桃園颳強風「垃圾桶被吹走」　他急煞車：像飛彈亂竄！畫面曝

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明

中度磁暴今晚起影響24小時　導航、無線電恐短暫中斷

立榮航空傍晚起停飛離島　華信晚間取消11航班

台鐵光復隧道北口淹水「鳳林=瑞穗停駛」　部分新自強號開放站票

台中夜市「老鼠加料」鍋燒麵　員工一敲「整隻掉進鍋熬湯」

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

桃園颳強風「垃圾桶被吹走」　他急煞車：像飛彈亂竄！畫面曝

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

不是普通朋友！　大馬警長：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」

熱火威金斯「壓哨空接爆扣」絕殺騎士！　賈蘭德疑舊傷復發退場

坐台妹被舔臉逼做S自衛反擊！警喊：我沒差...要她「想清楚再告」

「用身體換住宿」人設竟是經歷　AV女優淚揭童年黑暗史

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

「益品書屋」舊址養蚊2年鍍金　新租客月付50萬進駐

10噸重鋼卷滾落！拖板車出包　基隆港務局磚牆遭砸破慘況曝光

沒有上海兄弟！中信育樂：以台灣棒球發展為優先

傳統手術須開大刀！慈院跨科微創內視鏡手術　強強聯手取腦瘤

【北捷白髮婦又爆黑料】雨傘毆打博愛座女童被起訴

生活熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰來襲！半個台灣紫爆「結界再次展開」　萬人洗版

「穿心颱」鳳凰轉彎逼台　美日最新預測曝

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

更多熱門

相關新聞

屯京拉麵重返高雄

屯京拉麵重返高雄

粉絲又吃得到了！日本連鎖拉麵店「屯京拉麵」重回高雄，新店址落腳新光三越高雄左營店的彩虹市集，預計明年第1季開幕。

高雄通緝犯裝可憐　誆阿婆「缺醫藥費」騙走1.2萬

高雄通緝犯裝可憐　誆阿婆「缺醫藥費」騙走1.2萬

明是否放颱風假　陳其邁：下午2點會議判斷

明是否放颱風假　陳其邁：下午2點會議判斷

獨／高雄大樓竄火真相曝！1社區百人驚逃

獨／高雄大樓竄火真相曝！1社區百人驚逃

鳳凰陸警明發布　高市府應變中心擴大3級開設

鳳凰陸警明發布　高市府應變中心擴大3級開設

關鍵字：

高雄內惟藝術中心文化局Mr.Mr.の奇想愛情記者許宥孺／高雄報導 高雄內惟藝術中心開館3年，首次特展邀請到日本超扁平與新普普代表藝術家Mr.推出《Mr.の奇想愛情》，展期自今（11）日起開跑，有大型繪畫、雕塑、收據繪畫等未曾於台灣呈現的作品，以及大型戶外少女、夜間展場長型落地窗貼等高雄限定元素，喜歡萌系動漫不容錯過。 Mr.是日本舉世聞名藝術大師村上隆的大弟子，也是當代藝術界的重要人物，個展遍佈世界各地知名美術館。他長期關注並深入探索日本的御宅族文化，將動漫少年、少女形象以及日本日常生活街道情

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面