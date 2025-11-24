最新民調曝！高市內閣支持率75%　6成日人認同「台灣有事」發言

▲ 高市早苗涉台言論引發北京不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本最新民調顯示，近日陷入「台灣有事」發言風波的首相高市早苗內閣支持率維持在75.2%的高水準，較上次調查僅微幅下降0.2個百分點。這份民調由《產經新聞》及《富士新聞網》於22至23日間實施，顯示高市政權不支持率僅19.6%，較前次上升0.5%。

針對高市早苗在國會發表台海危機可構成「存亡危機事態」，並提及行使集體自衛權可能性的答詢內容，多達61%民眾認為「恰當」或「某種程度上恰當」。

至於中國駐大阪總領事薛劍發文威脅「斬首」的激烈言論，民調詢問政府應如何應對時，35%民眾認為「僅需提出抗議即可」，29.5%認為「應予以驅逐出境」，34.5%則稱「難以判斷」。

中國對日方發布旅遊警示，導致中日關係緊張，對此有49.3%受訪者表示「非常擔心」或「有些擔心」，49.9%則認為「不太擔心」或「完全不擔心」，兩者比例相近。

政黨支持率方面，自民黨以27.6%領先，但較前次下滑0.5個百分點；聯合執政的日本維新會支持率則為3.8%，下跌1.9個百分點。立憲民主黨下降1個百分點至5.3%，參政黨則下降0.5個百分點至4.5%。