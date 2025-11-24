直言高市早苗民調衝高是「暫時性的」　矢板明夫曝明年4月才是關鍵

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

日本首相高市早苗日前「台灣有事論」引起中國不滿，遭到外交與政策層面施壓，但日媒最新民調顯示，高市內閣支持率高達72％。對此，日本媒體人矢板明夫表示，高市早苗對川普那場外交非常成功，讓全日本國民認為不像石破茂天天弄得頭破血流，所以支持率一下就衝上去了，但這是暫時性的，日本跟美國問題早晚要表面化，如果支持率跌下去，在野黨將提出不信任案，因此明年4月通過預算後，高市早苗能否解散國會是非常重要的。

矢板明夫19日於節目《下班瀚你聊》談到高市早苗近期言論，他表示，自己其實有一點驚訝，但後來覺得非常合理，日本國會有十幾個委員會，高市早苗這次答辯在最重要的預算委員會，日本NHK有全程直播，所以不管是執政黨、在野黨有什麼重要的問題一定會拿到預算委員會談。

矢板明夫指出，這個委員會要提出的問題，前一天下午六點之前要交出來，而且這個問題的答辯是由官僚先答辯，基本稿之後首相可以自己改，所以不存在突然被問及不小心說出來，一定是事先想好說出來的。

矢板明夫認為，為什麼中國會如此跳腳，因為高市早苗把過去日本政府的見解往前邁了三大步，過去在台海問題上講得最明顯的就是安倍晉三，但第一，安倍講的時候已經不是首相，而是一般國會議員。第二，安倍是在民間論壇發言，不是在預算委員會的講話。第三步，高市早苗講的主語是自衛隊，安倍晉三講的主語是美日安保，所以這三步會把中國嚇一跳。

針對「高市早苗民調」，矢板明夫認為，高市早苗對美外交、對川普那一場外交非常成功，因為耍了一個小把戲，二戰之後大概有幾百次日美首腦會談，這次是第一次沒有共同聲明、沒有共同記者會，高市的理由是剛接任首相很忙，沒時間準備，川普也想表演跟日本友好，所以這次兩個人只要秀恩愛就可以了，要是一談具體事情，包括關稅、汽車進口、日本對美投資、美軍基地，其實雙方有很多尖銳對立的問題。

矢板明夫直言，這個結果讓全日本國民看到對美外交這麼好，不像石破茂天天弄得頭破血流，所以高市早苗支持率一下就衝上去了，但這個上去是暫時性的，日本跟美國的問題早晚要表面化，跟中國也是，當觀光客真的不來了，就會有人對高市早苗不滿。

矢板明夫強調，所以經濟改革問題，高市早苗如果能夠做好，在明年通過預算之後，趁支持率高的時候，趕緊解散國會、選舉，讓自民黨再贏回來才有機會，否則，當支持率一跌下去，海水退了以後裸泳就會被發現。

矢板明夫提到，高市早苗是少數執政，少數執政最大的問題，只要在野黨提出內閣不信任案，絕對會過，日本的在野黨跟台灣不一樣，日本是隨時打算提出不信任案解散國會，在野黨才有機會，所以現在因為高市支持率高，在野黨不敢提出不信任案，但如果支持率跌下去，少數執政最怕被提出不信任案，雖然在野黨左右派都有，要推薦一個候選人很難，但要反對現在執政者都會贊成，高市早苗在明年4月通過預算後，能否解散國會是非常重要的。

▼印太戰略智庫執行長、媒體人矢板明夫。（圖／記者湯興漢攝）