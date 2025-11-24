TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

▲「台南市長可能參選人」謝龍介、陳亭妃、林俊憲。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2026台南市長選戰競爭激烈，民進黨方面為立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，國民黨方面除了立委謝龍介呼聲極高，前立委陳以信也已表態投入初選。TVBS民調中心今（24日）公布最新民調，若是陳亭妃對決謝龍介，陳亭妃支持度47%勝過謝龍介34%，領先幅度擴大至13個百分點。若是林俊憲對決謝龍介，謝龍介支持度較今年二月略減3個百分點至41%，林俊憲支持度增加6個百分點至38%，雙方差距減少至3個百分點，另外有21%未決定。

陳亭妃、林俊憲對決謝龍介

根據TVBS民調顯示，「若民進黨推派陳亭妃參選，與國民黨謝龍介對決」，陳亭妃支持度為47%，與年年九月的調查相較，回升 6 個百分點，謝龍介支持度為 34%，略減 2 個百分點，另外19%未決定，雙方差距由 5 個百分點增加至 13 個百分點。

進一步交叉分析，在年齡方面，50-59歲市民支持陳亭妃比例最高為53%，與九月調查相較大幅上升17 個百分點，39%支持謝龍介，減少 6 個百分點；在30-39歲、40-49 歲、60歲以上市民，皆有49%支持陳亭妃，支持謝龍介的比例在三成五以下；但在20-29歲支持陳亭妃的比例最低為28%，較九月調查相減少近一成，低於支持謝龍介的39%。

在地區方面，安南中西地區民眾，支持陳亭妃比例最高有54%，與支持謝龍介的 33%相差兩成以上；在新營白河及麻豆佳里地區，支持陳亭妃比例約五成，支持謝龍介分別為38%及32%，在永康仁德地區民眾支持陳亭妃比例略增至42%，支持謝龍介比例下滑8 個百分點至31%；安屏東南地區支持陳亭妃比例轉為高於謝龍介（41%：37%），支持陳亭妃比例較上一次調查增加一成，支持謝龍介的比例下滑7個百分點。

在政黨傾向方面，民進黨認同者有82%支持陳亭妃，較上次略增4個百分點；國民黨認同者有83%支持謝龍介；民眾黨認同者有59%支持謝龍介，較前一次調查下滑11 個百分點，但仍高於29%支持的陳亭妃；中立選民則是34%支持陳亭妃，高於支持謝龍介的26%，但有40%尚未決定。

▼TVBS「2026台南市長可能人選民調」。（圖／TVBS民調提供，下同）



TVBS民調也調查「如果民進黨推派立法委員林俊憲參選台南市長，與國民黨的謝龍介對決」，謝龍介支持度較今年二月略減3個百分點至41%，林俊憲支持度則增加6個百分點至38%，雙方差距減少至3個百分點，另外有21%未決定。

陳亭妃、林俊憲對決陳以信

民調詢問，如果國民黨是推派前立法委員陳以信參選台南市長，與民進黨的陳亭妃競選，結果顯示，陳亭妃支持度為60%，明顯高於陳以信的13%，雙方差距達 47個百分點，另外有26%未決定。

若是國民黨陳以信與民進黨林俊憲對決，調查結果顯示，有45%台南市民支持民進黨林俊憲，陳以信支持度則為20%，雙方差距25個百分點，另外有35%未決定。

台南市長黃偉哲施政滿意度

民調指出，調查結果顯示，台南市民對黃偉哲擔任市長以來的施政表現，有47%表示滿意，較9月丹娜絲颱風後的42%回升5個百分點，不滿意比例為34%，減少 7 個百分點，另外有19%的市民沒有意見。黃偉哲市長施政滿意度雖然較9 月份回升，但仍低於113年12月連任兩年時的56%及今年2月時的50%。

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 114 年 11 月 17 日至 20 日晚間 18，：30 至 22，：00 進行的調查，共接觸 1,241 位 20 歲以上台南市民，其中拒訪為 228 位，拒訪率為 18.4%，最後成功訪問有效樣本 1,013 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內 抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為 TVBS。