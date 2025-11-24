　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度　回暖時間點曝

記者劉邠如／台北報導

台灣在本週將面臨兩波東北季風接力來襲，溫度起伏明顯，夜晚與清晨偏冷、白天有陽光時仍偏暖，屬於「日夜溫差大」的型態。天氣風險公司資深顧問吳聖宇接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，降溫從今（週一）晚上開始，真正偏冷出現在週二晚間到週三清晨，中北部與東北部空曠地區低溫可能降到約12至14度，屬輻射冷卻作用所造成，不過低溫時間不會太長。

北台灣方面，吳聖宇表示，大台北郊區夜晚、清晨可能降到約14至15度，市區則約在15度以上。他強調，這一波只是東北季風，並未達到「大陸冷氣團」的等級，因此沒有明顯寒流等級的低溫。

週三白天溫度會稍微回升，但幅度不大，緊接著週四、週五又會迎來另一波東北季風，強度和前一波差不多。他表示，實際感受上將像是連續降溫與回升交替，日夜溫差變化明顯的情況會一路延續到週六清晨，直到週末白天，才會逐漸回暖。北部高溫屆時約24至25度，南部可能回升到28度以上，屬「溫暖」但不會炎熱。

▲這周接連兩波降溫，早晚溫差大 。（圖／合成圖）

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於會否出現濕冷天氣？吳聖宇指出，這一週降雨不多，水氣也不顯著，西半部多為穩定且有機會見到太陽，僅迎風面可能有局部降雨，因此是偏向乾冷型態，而非濕冷。

近期菲律賓東南方有熱帶擾動發展，引起部分民眾關注是否會變成颱風影響台灣。吳聖宇說，該擾動未來將進入南海，有機會發展為第27號颱風「天琴」，但路徑朝越南方向前進，與台灣距離較遠，不太可能造成直接影響。週四至週五可能僅有部分外圍水氣在台灣東南方帶來雲量增加，迎風面降雨稍微增多，但都在正常範圍內，無共伴效應的顯著降雨問題，因此民眾不需要特別擔心。

對於民眾應如何因應這波變化明顯的氣溫，他提醒，清晨與夜晚偏冷，若早出晚歸，應準備較厚外套較保險；白天有陽光時仍偏暖，可採用「可穿脫式」穿搭，裡面穿薄長袖，外面搭配較厚外套。騎機車族在晚上尤其要注意保暖，避免受風寒。他也提醒，這種日夜溫差大的型態，確實在穿搭上會比較麻煩，民眾還是務必要多留意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可
中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.
「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了
快訊／八點檔女星出車禍　恐怖瞬間曝
吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤
快訊／台積電翻黑！灌近4萬張絕殺單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網購小包裝麵條缺貨！農會竟免費升級3倍量　他傻眼：倉儲是阿嬤？

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度　回暖時間點曝

台北飯店貴爆！他改住網咖包夜爽睡「只要390元」：出門就捷運

郵局臨櫃開放領普發1萬　首日上午湧27.3萬人

華航「團票新公告」被激讚德政！達人列3優點　網：不用被情勒了

聽團仔集合！高雄新一波跨年卡司公布　滅火器將獻唱全新創作

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

韓國TWICE鐵粉「來台追子瑜」　運將突關跳表！結局驚呆她：太瘋啦

暨大附設珠仔山日照中心獲核定　埔里鎮公所提供場館創全國首例

LOPIA感謝祭「日本和牛買1送1」搶爆！總經理三度道歉　海巡回留言

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

網購小包裝麵條缺貨！農會竟免費升級3倍量　他傻眼：倉儲是阿嬤？

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度　回暖時間點曝

台北飯店貴爆！他改住網咖包夜爽睡「只要390元」：出門就捷運

郵局臨櫃開放領普發1萬　首日上午湧27.3萬人

華航「團票新公告」被激讚德政！達人列3優點　網：不用被情勒了

聽團仔集合！高雄新一波跨年卡司公布　滅火器將獻唱全新創作

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

韓國TWICE鐵粉「來台追子瑜」　運將突關跳表！結局驚呆她：太瘋啦

暨大附設珠仔山日照中心獲核定　埔里鎮公所提供場館創全國首例

LOPIA感謝祭「日本和牛買1送1」搶爆！總經理三度道歉　海巡回留言

讓愛更長久！台南家庭教育中心推婚姻課程　陪伴市民修習「幸福學分」

台南嚴重車禍！機車碰撞聯結車起火　騎士一度命危被救回

正式和新壽分手　蔣萬安曬與輝達副總合照「歡迎世界來做鄰居」

建國高架連環撞！救護車鳴笛送病患　擦撞奧迪、遊覽車釀3傷

小鬼4天後冥誕！李易、六月低調帶「他生前最愛」上山：陪你喝早酒

Steam新主機不採補貼策略　開發者：體積、靜音表現自組電腦難達成

國防手冊普發版多賴清德簽名　國防部：是種鼓舞「沒有政治色彩」

「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市！寶嘉聯合全新台中展間開幕

金塊核心又1人倒下！開幕戰轟50分戈登二級拉傷　至少缺陣1個月

擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

生活熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

更多熱門

相關新聞

下周一入夜變天「北部轉濕涼」　2地雨下5天

下周一入夜變天「北部轉濕涼」　2地雨下5天

周末兩天水氣減少，輻射冷卻作用下，夜晚清晨局部低溫可下探14度，下周一晚間起變天，新一波東北季風影響，且持續降溫至下周五，北台灣整天濕涼，北部和東半部有局部短暫雨，中南部日夜溫差大。

發熱衣有「保暖期限」UNIQLO：建議3年就換

發熱衣有「保暖期限」UNIQLO：建議3年就換

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

北部下周「連4天濕冷」　最凍探13度

北部下周「連4天濕冷」　最凍探13度

下半年首場「寒流」準備狂襲中國

下半年首場「寒流」準備狂襲中國

關鍵字：

標籤:東北季風降溫溫差大颱風天琴保暖

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

黃子佼和被害人全和解

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面