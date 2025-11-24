斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度　回暖時間點曝

記者劉邠如／台北報導

台灣在本週將面臨兩波東北季風接力來襲，溫度起伏明顯，夜晚與清晨偏冷、白天有陽光時仍偏暖，屬於「日夜溫差大」的型態。天氣風險公司資深顧問吳聖宇接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，降溫從今（週一）晚上開始，真正偏冷出現在週二晚間到週三清晨，中北部與東北部空曠地區低溫可能降到約12至14度，屬輻射冷卻作用所造成，不過低溫時間不會太長。

北台灣方面，吳聖宇表示，大台北郊區夜晚、清晨可能降到約14至15度，市區則約在15度以上。他強調，這一波只是東北季風，並未達到「大陸冷氣團」的等級，因此沒有明顯寒流等級的低溫。

週三白天溫度會稍微回升，但幅度不大，緊接著週四、週五又會迎來另一波東北季風，強度和前一波差不多。他表示，實際感受上將像是連續降溫與回升交替，日夜溫差變化明顯的情況會一路延續到週六清晨，直到週末白天，才會逐漸回暖。北部高溫屆時約24至25度，南部可能回升到28度以上，屬「溫暖」但不會炎熱。

至於會否出現濕冷天氣？吳聖宇指出，這一週降雨不多，水氣也不顯著，西半部多為穩定且有機會見到太陽，僅迎風面可能有局部降雨，因此是偏向乾冷型態，而非濕冷。

近期菲律賓東南方有熱帶擾動發展，引起部分民眾關注是否會變成颱風影響台灣。吳聖宇說，該擾動未來將進入南海，有機會發展為第27號颱風「天琴」，但路徑朝越南方向前進，與台灣距離較遠，不太可能造成直接影響。週四至週五可能僅有部分外圍水氣在台灣東南方帶來雲量增加，迎風面降雨稍微增多，但都在正常範圍內，無共伴效應的顯著降雨問題，因此民眾不需要特別擔心。

對於民眾應如何因應這波變化明顯的氣溫，他提醒，清晨與夜晚偏冷，若早出晚歸，應準備較厚外套較保險；白天有陽光時仍偏暖，可採用「可穿脫式」穿搭，裡面穿薄長袖，外面搭配較厚外套。騎機車族在晚上尤其要注意保暖，避免受風寒。他也提醒，這種日夜溫差大的型態，確實在穿搭上會比較麻煩，民眾還是務必要多留意。