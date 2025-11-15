下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

▲下周東北季風影響，北部濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(16日)水氣變多，北海岸、東部和大台北山區有局部雨；下周東北季風增強，周一到周三北部和東部有雨，且將出現一波降溫，下周三晚間到下周四清晨最冷，中部以北、東北部局部低溫探14度，另中南部日夜溫差可能達10度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天水氣增多，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東、恆春半島有零星短暫雨，其他地方多雲到晴。

下周一東北季風增強，下周二、下周三仍受東北季風影響，張竣堯表示，這三天北部、東半部有短暫雨，雨勢比較大的時間點落在下周一和下周二，基隆北海岸、東北部、大台北山區降雨時間長，有局部大雨機會；下周三大雨出現的機率降低。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，下周四、下周五仍有東北季風影響，下周六東北季風減弱，這三天水氣進一步減少，雨區限縮，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短陣雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，張竣堯說明，明天感受溫暖，西半部高溫約27到30度，東半部約25到27度，各地低溫大約19度到22度。

下周一東北季風增強，張竣堯指出，北台灣將開始降溫，高溫落在23到25度，相較周日的27度到28度，溫度有3度到5度降幅，中南部、花東高溫約28到30度。

張竣堯提醒，這波東北季風影響，下周二到下周三是溫度持續下降的過程，下周三晚上到下周四清晨是溫度最低的時間點，中部以北、東北部低溫落在15到16度，南部、花東約18到20度，空曠地區或近山區可能會再低1度到2度，苗栗、新竹局部低溫下探14度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周五白天溫度將逐漸回升，張竣堯表示，東北季風影響期間，北部、中南部溫度型態不一樣，北部容易下雨且多雲，整天溫度約15到20度，高溫也不會超過25度，感受濕涼；中南部日夜溫差大，白天約25到28度，清晨低溫約15到16度，預估有10度溫差。

張竣堯指出，下波冷空氣低溫，北部台北測站低溫約15到16度，預估強度距離冷氣團標準仍有差距，但預報時間還有3到5天落差，因此也不排除可能會更強，仍待進一步觀察和更新。