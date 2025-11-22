下周一入夜變天「北部轉濕涼」　2地雨下5天

▲下周一晚間起東北季風再度增強，北台灣濕涼一周。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

周末兩天水氣減少，輻射冷卻作用下，夜晚清晨局部低溫可下探14度。下周一晚間起變天，新一波東北季風影響，且持續降溫至下周五，北台灣整天濕涼，北部和東半部有局部短暫雨，中南部日夜溫差大。

中央氣象署預報員張竣堯表示，周末兩天水氣逐漸減少，東北季風逐漸減弱，下周一晚上將有另一波東北季風影響，這波冷空氣強度帶來的低溫落在16到18度，中南部日夜溫差大，北台灣整天濕涼。

未來一周降雨分布上，張竣堯說明，今天仍有東北季風影響，水氣出現在迎風面地區，基隆北海岸、東半部、大台北山區有降雨機會，不過今天為水氣逐漸減少過程，明天北部、東半部偶有零星降雨，量值偏少，陽光有機會露臉。

不過下周又要變天，張竣堯指出，周一將出現較大的天氣變化，迎風面地區有水氣影響，入夜後水氣進一步增加，北部、東半部有局部短暫雨；下周二到下周五受下波東北季風影響，桃園以北、東半部有降雨機會，未來一周降雨屬於持續性降雨，沒有太大降雨強度情況發生，迎風面地區北部和東半部降雨較持續，桃園以南、中南部多雲到晴，屬於較穩定天氣且將維持一整周。

溫度方面，張竣堯說明，今天北部、東半部雲量偏多，中南部晴朗，低溫發生在中南部局部地區，苗栗、南投出現13到14度低溫，今晚不排除局部較空曠地區或近山區仍有低溫，夜晚清晨低溫落在16到20度，空曠地區會再低1到2度；東北季風減弱過程，白天高溫回升，周日到周一高溫為24到28度，舒適偏暖和，夜晚清晨低溫在16度左右，局部空曠地區可到14到15度。

張竣堯強調，溫度較大變化落在下周一晚上開始，東北季風影響下，北部降溫持續到下周二、下周三，北台灣整天濕涼，白天高溫不會超過22到24度，夜晚清晨低溫16到18度，中南部白天高溫26到28度，下周溫度中南部日夜溫差偏大、北部整天濕涼。