北部下周「連4天濕冷」　氣溫崩跌最凍探13度

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)東北季風減弱，僅東部有零星雨，明天水氣稍增，北部和東部有雨；下周又有東北季風，下周一、二雨勢和雨區擴大，且將迎來一波大降溫，下周二晚間到下周三清晨最冷，局部空曠地區低溫可能探13度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今明兩天東北季風減弱，水氣減少，各地天氣還不錯，明天迎風面地區有短暫降雨，天氣較大的變化將落在下周一，東北季風增強，下周二晚上到下周三清晨溫度偏低，局部低溫可至15到16度，感受偏冷。

未來一周降雨趨勢，張竣堯說明，今天天氣穩定，僅東半部偶有零星降雨，各地多雲到晴；明天天氣還不錯，僅迎風面的基隆北海岸、東北部偶有短暫降雨，大台北、台東有零星降雨，迎風面降雨明天更增多一些。

下周一則將變天，張竣堯表示，下周一、下周二雨勢比較大，東北季風影響，迎風面地區有降雨，大台北山區、基隆北海岸、東北部有局部大雨，東北季風影響期間，北部、東半部都容易下雨。

張竣堯進一步指出，下周三之後水氣減緩，下周四、下周五水氣更進一步減少，僅基隆北海岸、東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴；未來一周中南部降雨機率偏低，以多雲到晴為主，僅迎風面地區水氣有變化。

溫度方面，張竣堯提醒，要留意下周二到下周三的降溫，下周一之前，中南部、花東普遍高溫可到30度，不過下周一受東北季風影響，冷空氣自北方南下，北部高溫將降2到3度，高溫剩20度，之後溫度逐漸下降，下周二晚間到下周三為東北季風影響期間，溫度較低的時間點，各地低溫可到15到18度，空曠地區、近山區有機會再低1到2度，感受偏涼甚至冷。

下周四東北季風減弱，不過清晨感受仍偏冷，低溫有機會到16到18度，北部下周一到下周四整天濕冷；下周四白天到下周五溫度將明顯回升，可到20度。