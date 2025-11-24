彭博社論：台灣是「扼住中國巨龍的鎖」　美台關係未來幾月是關鍵

▲學者指出，美台關係將在未來幾月邁入關鍵期。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國約翰霍普金斯大學（JHU）國際研究學院教授布蘭茲（Hal Brands）23日投書《彭博社》指出，「台灣已經到達臨界點」，隨著中國加大施壓力道、美國可靠度降低，未來幾個月將決定該島的長期未來。

布蘭茲表示，台灣不只是民主成功故事與半導體強權，地理戰略位置也極為重要，不僅「控制著中國海岸線一大段經濟價值極高的區域」，也位處第一島鏈核心位置，連接東海與南海，若北京想要突破沿海、進入更廣泛的重要水域，就必須通過台灣。他甚至引述中國分析師觀點稱，美國支持的台灣如同「扼住巨龍脖子的鎖」。

布蘭茲最近訪台，與官員、政治人物及分析師會談，試圖理解這個國家如何處理與華府及北京之間棘手的三方關係，「我帶有一種強烈的感覺，台灣和美國正在抵達一個關鍵臨界點，可能製造出一個更強大、更持久的關係，也可能帶來一場破壞性的危機。」

他指出，美國過去1年的作為已在台灣政府內部播下焦慮與不確定性的種子，而在這個團結與迫切感至關重要的時刻，台灣也因政治分裂與兩極化陷入困境。

▲川普預計明年春天訪問北京。（圖／路透）



布蘭茲特別關注，川普政府可能再次為了避免破壞對中關係，削弱對台支持。其中一種可能性是，明年春天川普訪問北京時，被要求改變美國政策立場，從「不支持」台獨轉為「反對」台獨。或者若川普批准更多對台軍售、與台灣達成貿易協議，北京就收緊稀土出口管制加以施壓。

中國目標將是凍結美台關係的關鍵因素，展現川普把美中關係看得比美台關係更重要。如果這種情況成真，將嚴重打擊台灣信心，在北京加大施壓之際，讓美台領導層對彼此失去信心，成為一種惡性循環。其後果或許不是立即的災難或者投降，但隨著台灣士氣低落，長期風險將大幅上升。

布蘭茲強調台灣並非國際慈善案例，而是科技供應鏈與第一島鏈的關鍵錨點，連接美國在西太平洋聯盟體系的南北兩翼，「牢固的美台關係是全球最重要地區安全的基石。」