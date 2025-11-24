　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

彭博社論：台灣是「扼住中國巨龍的鎖」　美台關係未來幾月是關鍵

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

學者指出，美台關係將在未來幾月邁入關鍵期。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國約翰霍普金斯大學（JHU）國際研究學院教授布蘭茲（Hal Brands）23日投書《彭博社》指出，「台灣已經到達臨界點」，隨著中國加大施壓力道、美國可靠度降低，未來幾個月將決定該島的長期未來。

布蘭茲表示，台灣不只是民主成功故事與半導體強權，地理戰略位置也極為重要，不僅「控制著中國海岸線一大段經濟價值極高的區域」，也位處第一島鏈核心位置，連接東海與南海，若北京想要突破沿海、進入更廣泛的重要水域，就必須通過台灣。他甚至引述中國分析師觀點稱，美國支持的台灣如同「扼住巨龍脖子的鎖」。

布蘭茲最近訪台，與官員、政治人物及分析師會談，試圖理解這個國家如何處理與華府及北京之間棘手的三方關係，「我帶有一種強烈的感覺，台灣和美國正在抵達一個關鍵臨界點，可能製造出一個更強大、更持久的關係，也可能帶來一場破壞性的危機。」

他指出，美國過去1年的作為已在台灣政府內部播下焦慮與不確定性的種子，而在這個團結與迫切感至關重要的時刻，台灣也因政治分裂與兩極化陷入困境。

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤,川習會。（圖／路透）

▲川普預計明年春天訪問北京。（圖／路透）

布蘭茲特別關注，川普政府可能再次為了避免破壞對中關係，削弱對台支持。其中一種可能性是，明年春天川普訪問北京時，被要求改變美國政策立場，從「不支持」台獨轉為「反對」台獨。或者若川普批准更多對台軍售、與台灣達成貿易協議，北京就收緊稀土出口管制加以施壓。

中國目標將是凍結美台關係的關鍵因素，展現川普把美中關係看得比美台關係更重要。如果這種情況成真，將嚴重打擊台灣信心，在北京加大施壓之際，讓美台領導層對彼此失去信心，成為一種惡性循環。其後果或許不是立即的災難或者投降，但隨著台灣士氣低落，長期風險將大幅上升。

布蘭茲強調台灣並非國際慈善案例，而是科技供應鏈與第一島鏈的關鍵錨點，連接美國在西太平洋聯盟體系的南北兩翼，「牢固的美台關係是全球最重要地區安全的基石。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／圍捕三隻小豬！　台64隧道大回堵
粿粿不倫王子…工作全無！前隊友峮峮曝私下關係
「古久保下台」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在名單中
快訊／濟州島重大車禍！　3人無心跳10人傷
快訊／陳歐珀重獲自由　500萬交保
金馬62收視出爐！　最高點落在他「58萬人收看」
快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理
墜谷44天找到了！　駕駛成乾屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓濟州重大車禍！他開車「暴衝猛撞」　3人心臟驟停10人傷

《腦筋急轉彎》幕後推手過世！心理學大師保羅艾克曼　享耆壽91歲

最新民調曝！高市內閣支持率75%　6成日人認同「台灣有事」發言

彭博社論：台灣是「扼住中國巨龍的鎖」　美台關係未來幾月是關鍵

日本東京住宅清晨大火　64歲資深歌舞伎演員不幸罹難

東京汽車衝上人行道「撞倒行人」逃逸！　11人送醫2人昏迷

快遞員竟是賊！　美屋主一開門「3.4億加密貨幣」遭劫走

日本沖繩本島恐陷斷水危機！北部水管「破裂漏水」　呼籲節約用水

「台灣有事」高市早苗無須退讓！　美學者揭北京真正目的

開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

快訊／南韓濟州重大車禍！他開車「暴衝猛撞」　3人心臟驟停10人傷

《腦筋急轉彎》幕後推手過世！心理學大師保羅艾克曼　享耆壽91歲

最新民調曝！高市內閣支持率75%　6成日人認同「台灣有事」發言

彭博社論：台灣是「扼住中國巨龍的鎖」　美台關係未來幾月是關鍵

日本東京住宅清晨大火　64歲資深歌舞伎演員不幸罹難

東京汽車衝上人行道「撞倒行人」逃逸！　11人送醫2人昏迷

快遞員竟是賊！　美屋主一開門「3.4億加密貨幣」遭劫走

日本沖繩本島恐陷斷水危機！北部水管「破裂漏水」　呼籲節約用水

「台灣有事」高市早苗無須退讓！　美學者揭北京真正目的

開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

名下2700萬房產險被掏空　詐團鎖定高齡屋主「差1秒就過戶」

苗栗透天厝竄火煙！父子脫困輕傷　去年6月因菸蒂引發火警

投資股票只要懂「這4件事」！財經作家：根本不用花錢上課

走進陽明山秋冬仙境！菁山吊橋落羽松變色　冷水坑芒草邁向尾聲

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

警攔查車輛「副駕男兩度開溜」！原來是通緝犯　又被搜出毒品

快訊／觀音隧道「3隻小豬」亂竄！台64一度封閉圍捕　車流大回堵

美元保單搭雙重選擇權設計　退休、教育金提前打底

NANA母女皆正當防衛！　遲到搶匪清晨闖入「掐脖攻擊」竟喊冤

彰化恐怖貓園挨罰！動防所救援41貓　曼赤肯、英短、布偶將開放認養

【最萌C位】妹妹熱跳TWICE志效神曲圈粉全場！

國際熱門新聞

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

高市早苗最新民調！　讀賣新聞：高達72％、1支持理由上升7％

帶閨密回家玩3P被拒　女子氣炸痛毆男友

全球「最令人嚮往國家」出爐

富家千金陳屍毒窟　父母砸3千萬揭黑幕

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

高市無須退讓　智庫學者揭北京目的

東京汽車衝上人行道　11人送醫2人昏迷

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

冤獄38年！他呆坐床上「等鎖門」

高市最新民調曝　仍奪65%高支持率

即／韓濟州島重大車禍　3人心臟驟停10傷

路透：英法德推修改美和平計畫　提高烏軍規模上限至80萬人

家族詛咒？甘迺迪外孫女只剩1年壽命

更多熱門

相關新聞

台灣人無腦刷卡首選　萬事達：9成民眾愛「回饋」

台灣人無腦刷卡首選　萬事達：9成民眾愛「回饋」

根據萬事達卡「2025台灣民眾信用卡消費習慣調查」調查，高達9成的台灣人申辦信用卡看重現金回饋或高現金點數回饋（90%），其次為提供綁定電子支付消費高回饋（53%）以及提供回饋通路類別多（41%）；在首刷禮偏好上，最愛刷卡金（37%），其次為即享券或禮券（22%）。

日本美女議員挺台　喊「感謝台灣」嗑魯肉飯

日本美女議員挺台　喊「感謝台灣」嗑魯肉飯

日本隨便都屌打！他揪台灣公園「亂亂的」元凶

日本隨便都屌打！他揪台灣公園「亂亂的」元凶

在地緣政治漩渦中前行　台灣CPTPP挑戰升級

在地緣政治漩渦中前行　台灣CPTPP挑戰升級

南韓官員提「與台灣合作」爭取最優惠關稅

南韓官員提「與台灣合作」爭取最優惠關稅

關鍵字：

台灣美台美中台台海第一島鏈

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

黃子佼和被害人全和解

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面