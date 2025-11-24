　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虛增營收9千萬救股價　李洲科技董座涉《證交法》起訴

▲▼ 李洲科技董事長李明順涉內線交易，70萬交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲李洲科技董事長李明順涉嫌為了挽救公司股價，財報灌水虛增營收。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

李洲科技(3066)董事長李明順涉嫌為了挽救低迷股價，故意在2022年2月間公告的財報中灌水美化，把未扣除成本的交易總額列入帳簿，虛增9千萬元營收，李明順好友鄭國勳的妻子高金治，則是趁著這項利多訊息進場買賣股票，獲利4萬3900元。台北地檢署24日分別依《證交法》財報不實、內線交易等罪，起訴李明順與高金治。

李洲科技公司創立於1974年，原是製造LED的傳產廠，2018年到2021年間公司營運狀況不佳，李明順為了挽救低迷股價，在2021年間成立半導體事業部門，準備進軍晶圓業，同年底與薩摩亞商新聯公司簽約，預計出售984萬美元晶圓，2022年1月再與三星代理商友尚公司簽下240萬顆晶圓的採購單。

依照國際會計準則第18號(IAS18)規範，這一買一賣的交易紀錄，應該先扣除成本等減項之後，以「淨額法」紀錄最終淨利，李明順卻在公司會計提醒後，執意以「總額法」，把2個交易分別認列為營業收入、營業成本，藉此虛增2022年1月份收入9021萬元，並在2月份公告集團合併營收超過1.2億元，較前1年同期增加234.97%。

李洲科技的股價果然隨著這項利多財報而漲停，但實際上新聯公司資力不足，無法依約吃下全部晶圓，李洲公司最後將部分晶圓低價賣出，而新聯公司的掛名負責人高金治，則是涉嫌在知道晶圓交易將使李洲營收暴漲後，在禁止交易期間，進場買賣李洲股票獲利。

檢察官24日偵結起訴李明順涉嫌《證交法》財務業務文件不實罪，高金治涉嫌《證交法》內線交易罪，至於李明順的親友及高金治的丈夫鄭國勳等人，原先也被懷疑趁著當時的營收利多消息內線交易，經查犯罪事證不足，獲處分不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃子佼認錯　發布聲明
樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合
50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1　正解曝光
抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知有豬肉
啦啦隊「短髮女神」低胸簽書！超兇上圍包不住 下半身透視被看光
快訊／八點檔女星出車禍！緊急送醫手術
快訊／逢甲球鞋店大火！「整片火海」延燒
快訊／19歲女大生意外死亡　校方將發畢業證書
週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰
服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄驚悚車禍！75歲翁開車鏟飛路口5機車　釀5人受傷

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車！顱內出血送醫

虛增營收9千萬救股價　李洲科技董座涉《證交法》起訴

台中民防大隊協勤國土防衛與社會安全　盧秀燕現身感謝幹部辛勞

士林分署123聯拍12/2超澎湃！豪宅、土地、汽車、股票通通上架

證券辣妹涉詐富商18萬遭公審　告房產美魔女僅獲賠5萬理由曝

屏東75歲駕駛突開車門　騎士閃不過撞上慘摔...連吃2張罰單

快訊／逢甲店面大火「整片火海」延燒　警消救援1男脫困

8300萬被騙走！新北女遇假檢警交出帳戶　安全回報無人理驚覺上當

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

快訊／高雄驚悚車禍！75歲翁開車鏟飛路口5機車　釀5人受傷

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車！顱內出血送醫

虛增營收9千萬救股價　李洲科技董座涉《證交法》起訴

台中民防大隊協勤國土防衛與社會安全　盧秀燕現身感謝幹部辛勞

士林分署123聯拍12/2超澎湃！豪宅、土地、汽車、股票通通上架

證券辣妹涉詐富商18萬遭公審　告房產美魔女僅獲賠5萬理由曝

屏東75歲駕駛突開車門　騎士閃不過撞上慘摔...連吃2張罰單

快訊／逢甲店面大火「整片火海」延燒　警消救援1男脫困

8300萬被騙走！新北女遇假檢警交出帳戶　安全回報無人理驚覺上當

黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

快訊／高雄驚悚車禍！75歲翁開車鏟飛路口5機車　釀5人受傷

醫美診所納評鑑　醫師公會反對：不用大費周章

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們

舒緩壓力最佳解方！100%天然精油的「療癒系保養」打造水潤美肌

【最萌C位】妹妹熱跳TWICE志效神曲圈粉全場！

社會熱門新聞

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

獨／高雄驚見腐屍　10幾隻愛犬餓啃遺體

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

15歲少年帶小女友電影院激戰！判賠30萬

皇池日賺300萬遭爆大違建　吹哨者：建管處來看看就走

基隆某社區晚間槍響！1男頭部中彈送醫不治

即／饗食天堂傳意外！高雄女倒地OHCA送醫

女大生衝武嶺墜溝亡　舉重界痛失好手

快訊／國1高架又追撞！　塞爆快改道

港籍婦吃Buffet突倒地命危！業者：了解中

更多熱門

相關新聞

聚鼎科技又出事　創投高手涉內線遭約談

聚鼎科技又出事　創投高手涉內線遭約談

被動元件廠聚鼎科技2022年公佈第二季財報，出現上億元虧損，被稱為創投高手的張姓董事等內部人，疑似因職務之便事先得知利空訊息，馬上透過親友帳戶賣股，總計規避損失上百萬元，涉嫌內線交易罪。台北地檢署21日指揮調查局搜索張姓董事等人住處，並通知6名被告以違反《證券交易法》被告身分到案說明。

輝達財報報喜　法人：電子股漲勢未脫離基本面

輝達財報報喜　法人：電子股漲勢未脫離基本面

輝達Q3財報1.8兆創新高！　黃仁勳：Blackwell銷量遠超出預期

輝達Q3財報1.8兆創新高！　黃仁勳：Blackwell銷量遠超出預期

快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4％

快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4％

美股收黑重挫逾550點！市場靜待輝達財報出爐　台積電ADR跌超1％

美股收黑重挫逾550點！市場靜待輝達財報出爐　台積電ADR跌超1％

關鍵字：

李洲科技財報虛增會計準則重訊內線交易證交法

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面