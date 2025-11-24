虛增營收9千萬救股價　李洲科技董座涉《證交法》起訴

▲李洲科技董事長李明順涉嫌為了挽救公司股價，財報灌水虛增營收。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

李洲科技(3066)董事長李明順涉嫌為了挽救低迷股價，故意在2022年2月間公告的財報中灌水美化，把未扣除成本的交易總額列入帳簿，虛增9千萬元營收，李明順好友鄭國勳的妻子高金治，則是趁著這項利多訊息進場買賣股票，獲利4萬3900元。台北地檢署24日分別依《證交法》財報不實、內線交易等罪，起訴李明順與高金治。

李洲科技公司創立於1974年，原是製造LED的傳產廠，2018年到2021年間公司營運狀況不佳，李明順為了挽救低迷股價，在2021年間成立半導體事業部門，準備進軍晶圓業，同年底與薩摩亞商新聯公司簽約，預計出售984萬美元晶圓，2022年1月再與三星代理商友尚公司簽下240萬顆晶圓的採購單。

依照國際會計準則第18號(IAS18)規範，這一買一賣的交易紀錄，應該先扣除成本等減項之後，以「淨額法」紀錄最終淨利，李明順卻在公司會計提醒後，執意以「總額法」，把2個交易分別認列為營業收入、營業成本，藉此虛增2022年1月份收入9021萬元，並在2月份公告集團合併營收超過1.2億元，較前1年同期增加234.97%。

李洲科技的股價果然隨著這項利多財報而漲停，但實際上新聯公司資力不足，無法依約吃下全部晶圓，李洲公司最後將部分晶圓低價賣出，而新聯公司的掛名負責人高金治，則是涉嫌在知道晶圓交易將使李洲營收暴漲後，在禁止交易期間，進場買賣李洲股票獲利。

檢察官24日偵結起訴李明順涉嫌《證交法》財務業務文件不實罪，高金治涉嫌《證交法》內線交易罪，至於李明順的親友及高金治的丈夫鄭國勳等人，原先也被懷疑趁著當時的營收利多消息內線交易，經查犯罪事證不足，獲處分不起訴。