國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝達Q3財報1.8兆創新高！　黃仁勳：Blackwell銷量遠超出預期

▲輝達。（圖／路透）

▲輝達。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

輝達公布截至2025年10月26日的第3季財報，營收達570億美元（約新台幣1兆7785億元），不僅創下歷史新高，較前一季成長22％、較去年同期大增62％，全面優於市場預期，執行長黃仁勳透露，Blackwell的銷量遠超出預期，輝達股價盤後漲幅擴大至4%。外媒形容，這份財報「證實人工智慧革命仍在強勁發展」，市場對AI泡沫的疑慮也因此獲得緩解。

本季依GAAP與非GAAP計算的毛利率分別為73.4％與73.6％；當季稀釋後每股盈餘（EPS）都是1.30美元。營收結構方面，資料中心業務仍是最大成長動能，第3季營收達512億美元，高於市場預估的493.4億美元，並較去年同期成長66％。遊戲事業營收43億美元，略低於分析師預期的44.2億美元。

展望未來，輝達預估第4季營收可望達650億美元，明顯高於市場預估的619.8億美元，反映AI伺服器與高效能運算需求仍然強烈。

執行長黃仁勳表示，「Blackwell銷售火熱到難以置信，雲端GPU銷售一空。」他指出，無論是AI訓練或推論，全球算力需求都以指數級速度成長，「我們已進入AI的良性循環。AI生態系正於各國、各產業快速擴張，基礎模型開發者與AI新創大量湧現，AI正在無所不在地全面展開。」

輝達黃仁勳Blackwell財報北美要聞

