女嬰患罕見畸胎瘤暴風式長大　「16cm超巨大腫瘤」驚人畫面曝

記者游瓊華／台中報導

台中一名產婦產下女嬰，女嬰臀部掛著一顆直徑達16公分的巨大腫瘤，宛如一顆「大球」。經澄清醫院中港院區團隊診斷，確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」，並在女嬰出生9天後，成功透過手術切除重達530公克的腫瘤。該腫瘤重量幾乎佔女嬰體重的六分之一，所幸化驗後為良性，女嬰目前已能正常成長。

▲女嬰在產檢期間就被發現患罕見畸胎瘤，未料10周內風暴長大4倍，隨著出生，其超巨大腫瘤的驚人畫面也曝光。（圖／中港澄清醫院提供）



台中中港澄清醫院表示，孕婦在產檢時，透過超音波發現胎兒近肛門處有一顆約4至5公分大的腫瘤。自此，醫療團隊便「監視」著腫瘤的變化。孕婦在懷孕第25週時，前往澄清醫院向小兒外科主任林雨利諮詢，評估建議待女嬰出生後再做詳細檢查與治療。

林雨利表示，沒想到腫瘤在胎兒體內成長速度驚人，從發現到女嬰出生，短短10週內，腫瘤竟從4公分長大近四倍。該孕婦於懷孕第33週產下3440公克重的女嬰，出生後經核磁共振（MRI）檢查，確認腫瘤是先天性尾骶骨畸胎瘤，體積已達16.5×10×8公分。

▲林雨利也強調，定期產檢至關重要，透過超音波能及早發現胎兒的健康狀況，為後續治療爭取先機。（圖／中港澄清醫院提供）



澄清醫院小兒外科主任林雨利表示，如此巨大的畸胎瘤切除手術具有相當高的難度。醫療團隊在女嬰出生後第9天為她進行手術，必須採取特殊的V字形切口，才能將深及尾骨的腫瘤完整清除乾淨。

林雨利指出， V字形的切口長達20公分，團隊很成功地切除了重達530公克的尾骶骨畸胎瘤；重量幾乎是女嬰體重的六分之一，是一個超大的畸胎瘤，術後病理化驗結果顯示為良性，未來不會再復發。

林雨利解釋，胎兒尾骶骨畸胎瘤的成因不明，醫學上推測可能源於尾骨處全能幹細胞的異常分化，是一種罕見的先天性疾病，發生率約為3萬5000分之一，且好發於女性，女寶寶的罹病率約為男性的3至4倍。他也藉此案例強調，定期產檢至關重要，透過超音波能及早發現胎兒的健康狀況，為後續治療爭取先機。